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استخدام الهاتف الذكي.. ابتكار نوع جديد من اختبارات الكشف عن كورونا

بعد تزايد الطوابير الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع وصول متغير "أوميكرون" لعدد كبير من العالم، وبسبب الاختبارات المنزلية باهظة الثمن؛ بدأ خبراء في تطوير نوع جديد من الاختبارات باستخدام الهاتف الذكي.

ويتميز الاختبار الجديد؛ وفق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بأنه بدقة كبيرة مثل اختبارات "بي سي آر" التقليدية.

ولا يكلف الاختبار الجديد إلا 100 دولار تقريبًا، ولا يحتاج إلا لهاتف ذكي حديث نسبيًّا، ويمكن أن يُجرى عن طريق تطبيق يطلق عليه "باكتي كونت".

ويحتاج هذا التطبيق أو الاختبار إلى لوحة ساخنة وصندوق من الورق المقوى مزود بمصباح "إل إي دي"، ويمكن اختبار نفسك بوضع عينة من اللعاب على مجموعة الاختبار التي تكلف حوالى 7 دولارات فقط.

ويقوم بعدها الشخص بتسليط العينة على الكاميرا الخلفية للهاتف؛ ليكتشف التطبيق ما إذا كان الشخص مصابًا بكورونا أو لا؛ فإذا تحولت العينة على التطبيق للون الأحمر فهذا يعني أنك مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتم اختبار التطبيق على عينة من المستخدمين، وأثبت دقة بالغة في نتائجه.

وقال الدكتور مايكل مان، الباحث الرئيسي في المشروع: إن الاختبار يمكن تكييفه بسهولة للاستخدام في المنزل؛ مشيرًا إلى أنه تم تعديله لاكتشاف متحورات "كوفيد 19" الجديدة ومسببات الأمراض الأخرى مثل الإنفلونزا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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استخدام الهاتف الذكي.. ابتكار نوع جديد من اختبارات الكشف عن كورونا
سبق

بعد تزايد الطوابير الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع وصول متغير "أوميكرون" لعدد كبير من العالم، وبسبب الاختبارات المنزلية باهظة الثمن؛ بدأ خبراء في تطوير نوع جديد من الاختبارات باستخدام الهاتف الذكي.

ويتميز الاختبار الجديد؛ وفق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بأنه بدقة كبيرة مثل اختبارات "بي سي آر" التقليدية.

ولا يكلف الاختبار الجديد إلا 100 دولار تقريبًا، ولا يحتاج إلا لهاتف ذكي حديث نسبيًّا، ويمكن أن يُجرى عن طريق تطبيق يطلق عليه "باكتي كونت".

ويحتاج هذا التطبيق أو الاختبار إلى لوحة ساخنة وصندوق من الورق المقوى مزود بمصباح "إل إي دي"، ويمكن اختبار نفسك بوضع عينة من اللعاب على مجموعة الاختبار التي تكلف حوالى 7 دولارات فقط.

ويقوم بعدها الشخص بتسليط العينة على الكاميرا الخلفية للهاتف؛ ليكتشف التطبيق ما إذا كان الشخص مصابًا بكورونا أو لا؛ فإذا تحولت العينة على التطبيق للون الأحمر فهذا يعني أنك مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتم اختبار التطبيق على عينة من المستخدمين، وأثبت دقة بالغة في نتائجه.

وقال الدكتور مايكل مان، الباحث الرئيسي في المشروع: إن الاختبار يمكن تكييفه بسهولة للاستخدام في المنزل؛ مشيرًا إلى أنه تم تعديله لاكتشاف متحورات "كوفيد 19" الجديدة ومسببات الأمراض الأخرى مثل الإنفلونزا.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:18 AM

استخدام الهاتف الذكي.. ابتكار نوع جديد من اختبارات الكشف عن كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد تزايد الطوابير الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع وصول متغير "أوميكرون" لعدد كبير من العالم، وبسبب الاختبارات المنزلية باهظة الثمن؛ بدأ خبراء في تطوير نوع جديد من الاختبارات باستخدام الهاتف الذكي.

ويتميز الاختبار الجديد؛ وفق موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بأنه بدقة كبيرة مثل اختبارات "بي سي آر" التقليدية.

ولا يكلف الاختبار الجديد إلا 100 دولار تقريبًا، ولا يحتاج إلا لهاتف ذكي حديث نسبيًّا، ويمكن أن يُجرى عن طريق تطبيق يطلق عليه "باكتي كونت".

ويحتاج هذا التطبيق أو الاختبار إلى لوحة ساخنة وصندوق من الورق المقوى مزود بمصباح "إل إي دي"، ويمكن اختبار نفسك بوضع عينة من اللعاب على مجموعة الاختبار التي تكلف حوالى 7 دولارات فقط.

ويقوم بعدها الشخص بتسليط العينة على الكاميرا الخلفية للهاتف؛ ليكتشف التطبيق ما إذا كان الشخص مصابًا بكورونا أو لا؛ فإذا تحولت العينة على التطبيق للون الأحمر فهذا يعني أنك مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتم اختبار التطبيق على عينة من المستخدمين، وأثبت دقة بالغة في نتائجه.

وقال الدكتور مايكل مان، الباحث الرئيسي في المشروع: إن الاختبار يمكن تكييفه بسهولة للاستخدام في المنزل؛ مشيرًا إلى أنه تم تعديله لاكتشاف متحورات "كوفيد 19" الجديدة ومسببات الأمراض الأخرى مثل الإنفلونزا.

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