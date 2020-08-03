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في افتتاح الجولة الـ23 من الدوري.. الفيحاء يكمل جاهزيته لمواجهة الفتح

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء استعداداته لمواجهة الفتح غدًا الثلاثاء في افتتاح الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين، التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وأدى الفيحاء مرانه الأخير مساء اليوم الاثنين بقيادة المدير الفني خورخي سيماو، الذي بدوره عقد اجتماعًا فنيًّا مع اللاعبين بمقر إقامة الفريق في الأحساء.

وفي بداية المران أدى اللاعبون عمليات الإحماء، تبعها التمارين اللياقية الوقائية تحت إشراف مدرب اللياقة دانييل سانتوس. بعد ذلك فرض سيماو تمارين فنية خفيفة، اختتمها بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيحاء الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة الـ23 من الدوري.. الفيحاء يكمل جاهزيته لمواجهة الفتح
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء استعداداته لمواجهة الفتح غدًا الثلاثاء في افتتاح الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين، التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وأدى الفيحاء مرانه الأخير مساء اليوم الاثنين بقيادة المدير الفني خورخي سيماو، الذي بدوره عقد اجتماعًا فنيًّا مع اللاعبين بمقر إقامة الفريق في الأحساء.

وفي بداية المران أدى اللاعبون عمليات الإحماء، تبعها التمارين اللياقية الوقائية تحت إشراف مدرب اللياقة دانييل سانتوس. بعد ذلك فرض سيماو تمارين فنية خفيفة، اختتمها بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:12 PM

في افتتاح الجولة الـ23 من الدوري.. الفيحاء يكمل جاهزيته لمواجهة الفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء استعداداته لمواجهة الفتح غدًا الثلاثاء في افتتاح الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين، التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وأدى الفيحاء مرانه الأخير مساء اليوم الاثنين بقيادة المدير الفني خورخي سيماو، الذي بدوره عقد اجتماعًا فنيًّا مع اللاعبين بمقر إقامة الفريق في الأحساء.

وفي بداية المران أدى اللاعبون عمليات الإحماء، تبعها التمارين اللياقية الوقائية تحت إشراف مدرب اللياقة دانييل سانتوس. بعد ذلك فرض سيماو تمارين فنية خفيفة، اختتمها بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة.

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