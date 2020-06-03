"القحطاني" وكيلًا للاستثمار بأمانة جدة

وافق أمين محافظة جدة صالح التركي، على تكليف المهندس عبود القحطاني وكيلًا لأمانة جدة للاستثمار.
ويُعد "القحطاني" أحد الكفاءات الشابة الفاعلة التي أثبتت قدرتها على التميز والعطاء في مجال العمل بأمانة جدة.
وافق أمين محافظة جدة صالح التركي، على تكليف المهندس عبود القحطاني وكيلًا لأمانة جدة للاستثمار.
ويُعد "القحطاني" أحد الكفاءات الشابة الفاعلة التي أثبتت قدرتها على التميز والعطاء في مجال العمل بأمانة جدة.
وافق أمين محافظة جدة صالح التركي، على تكليف المهندس عبود القحطاني وكيلًا لأمانة جدة للاستثمار.
ويُعد "القحطاني" أحد الكفاءات الشابة الفاعلة التي أثبتت قدرتها على التميز والعطاء في مجال العمل بأمانة جدة.
وافق أمين محافظة جدة صالح التركي، على تكليف المهندس عبود القحطاني وكيلًا لأمانة جدة للاستثمار.
ويُعد "القحطاني" أحد الكفاءات الشابة الفاعلة التي أثبتت قدرتها على التميز والعطاء في مجال العمل بأمانة جدة.