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مواطنو المجاردة يدعون لكشف أسباب توقف إنشاء المعهد العلمي

وضع حجر الأساس منذ 4 سنوات ولم يبدأ العمل حتى الآن

أثار توقف إنشاء المعهد العلمي، بمحافظة المجاردة في منطقة عسير، استياء العديد من المواطنين؛ داعين إلى بحث أسباب ذلك.

وكان مدير جامعة الإمام سليمان، وضع حجر الأساس عام 1435 هـ، ليستبشر الأهالي خيرًا ببدء الإنشاء والخروج من المبنى المستأجر الذي مضى على إنشائه قرابة عقدين ونصف من الزمان.

لكن شُبِّكت أرض المعهد العلمي، التي وضع "أبا الخيل"، حجر أساسها، لتترك كما هي دون البدء في إنشائها.

ويدرس بالمعهد العلمي في محافظة المجاردة، قرابة مائة طالب؛ بالاضافة للأعداد الكبيرة للطلاب الجامعيين المنتسبين، والذين يجرون اختباراتهم في كل فصل دراسي بالمعهد العلمي، الذي افتتح عام 1415هـ

أشار المشرف العام على الشؤون الفنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستشار المهندس محمد الجريان، إلى إلغاء تكاليف الإنشاء من الميزانية.

وأوضح قائلاً: "كان لدى الجامعة خطة لإنشاء المجموعة الثانية من المعاهد العلمية، تشمل عشرة معاهد، من ضمنها مبنى معهد المجاردة، وأعدّت الجامعة التصاميم ومستندات كل مشروع؛ تمهيدًا لطرحها في المنافسة، إلا أن التكاليف اللازمة لإنشاء هذه المعاهد، ألغيت من الميزانية".

ولفت إلى رفع الجامعة طلبًا؛ لإعادة التكاليف المطلوبة لإنشاء هذه المعاهد للميزانية، مبينًا أن الجامعة تتابع حاليًا طلبها مع مكتب ترشيد الإنفاق.

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مواطنو المجاردة يدعون لكشف أسباب توقف إنشاء المعهد العلمي
سبق

أثار توقف إنشاء المعهد العلمي، بمحافظة المجاردة في منطقة عسير، استياء العديد من المواطنين؛ داعين إلى بحث أسباب ذلك.

وكان مدير جامعة الإمام سليمان، وضع حجر الأساس عام 1435 هـ، ليستبشر الأهالي خيرًا ببدء الإنشاء والخروج من المبنى المستأجر الذي مضى على إنشائه قرابة عقدين ونصف من الزمان.

لكن شُبِّكت أرض المعهد العلمي، التي وضع "أبا الخيل"، حجر أساسها، لتترك كما هي دون البدء في إنشائها.

ويدرس بالمعهد العلمي في محافظة المجاردة، قرابة مائة طالب؛ بالاضافة للأعداد الكبيرة للطلاب الجامعيين المنتسبين، والذين يجرون اختباراتهم في كل فصل دراسي بالمعهد العلمي، الذي افتتح عام 1415هـ

أشار المشرف العام على الشؤون الفنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستشار المهندس محمد الجريان، إلى إلغاء تكاليف الإنشاء من الميزانية.

وأوضح قائلاً: "كان لدى الجامعة خطة لإنشاء المجموعة الثانية من المعاهد العلمية، تشمل عشرة معاهد، من ضمنها مبنى معهد المجاردة، وأعدّت الجامعة التصاميم ومستندات كل مشروع؛ تمهيدًا لطرحها في المنافسة، إلا أن التكاليف اللازمة لإنشاء هذه المعاهد، ألغيت من الميزانية".

ولفت إلى رفع الجامعة طلبًا؛ لإعادة التكاليف المطلوبة لإنشاء هذه المعاهد للميزانية، مبينًا أن الجامعة تتابع حاليًا طلبها مع مكتب ترشيد الإنفاق.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:56 PM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:17 PM

مواطنو المجاردة يدعون لكشف أسباب توقف إنشاء المعهد العلمي

وضع حجر الأساس منذ 4 سنوات ولم يبدأ العمل حتى الآن

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
288

أثار توقف إنشاء المعهد العلمي، بمحافظة المجاردة في منطقة عسير، استياء العديد من المواطنين؛ داعين إلى بحث أسباب ذلك.

وكان مدير جامعة الإمام سليمان، وضع حجر الأساس عام 1435 هـ، ليستبشر الأهالي خيرًا ببدء الإنشاء والخروج من المبنى المستأجر الذي مضى على إنشائه قرابة عقدين ونصف من الزمان.

لكن شُبِّكت أرض المعهد العلمي، التي وضع "أبا الخيل"، حجر أساسها، لتترك كما هي دون البدء في إنشائها.

ويدرس بالمعهد العلمي في محافظة المجاردة، قرابة مائة طالب؛ بالاضافة للأعداد الكبيرة للطلاب الجامعيين المنتسبين، والذين يجرون اختباراتهم في كل فصل دراسي بالمعهد العلمي، الذي افتتح عام 1415هـ

أشار المشرف العام على الشؤون الفنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستشار المهندس محمد الجريان، إلى إلغاء تكاليف الإنشاء من الميزانية.

وأوضح قائلاً: "كان لدى الجامعة خطة لإنشاء المجموعة الثانية من المعاهد العلمية، تشمل عشرة معاهد، من ضمنها مبنى معهد المجاردة، وأعدّت الجامعة التصاميم ومستندات كل مشروع؛ تمهيدًا لطرحها في المنافسة، إلا أن التكاليف اللازمة لإنشاء هذه المعاهد، ألغيت من الميزانية".

ولفت إلى رفع الجامعة طلبًا؛ لإعادة التكاليف المطلوبة لإنشاء هذه المعاهد للميزانية، مبينًا أن الجامعة تتابع حاليًا طلبها مع مكتب ترشيد الإنفاق.

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