"الصحة" تنوه بتفوق مجمع الملك فيصل في رصد الأعراض الجانبية للأدوية

لما حققه قسم الرعاية الصيدلية من إنجازات متميزة في مختلف الخدمات

وجه مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة محمد الشناوي، شكره وتقديره لمجمع الملك فيصل بالطائف؛ لما يحققه قسم الرعاية الصيدلية بالمجمع من إنجازات متميزة في مختلف الخدمات الصيدلية.

وتميز المجمع بإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء الأعراض الجانبية للأدوية؛ وهو ما يمثل المركز الثالث من حيث عدد البلاغات للنصف الأول من عام ۲۰۲۰ م (من شهر يناير إلى يونيو) على المستشفيات والمراكز الصحية بوزارة الصحة التي التزمت بمعايير السلامة الدوائية من خلال رصد الأعراض الجانبية.

ونوه "الشناوي" في خطاب وجهه إلى مدير الشؤون الصحية، ما يقوم به قسم الرعاية الصيدلية من جهود أسهمت في مثل هذا الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن أقسام الرعاية الصيدلية بالمجمع مجهزة تجهيزاً حديثاً واستخدمت فيها وسائل تقنية حديثة ومتطورة من أبرزها صرف الدواء بشكل آلي.