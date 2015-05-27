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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1600 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1621 جولة رقابية، منها 9 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق ست منشآت مخالفة، وتحرير 90 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وقد تلقت الأمانة سبعة بلاغات عن المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940.

وأشارت أمانة الشرقية إلى استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، لتلك المنشآت ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات بالأمانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1621 جولة رقابية، منها 9 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق ست منشآت مخالفة، وتحرير 90 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وقد تلقت الأمانة سبعة بلاغات عن المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940.

وأشارت أمانة الشرقية إلى استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، لتلك المنشآت ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات بالأمانة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
02:15 PM

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1600 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1621 جولة رقابية، منها 9 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق ست منشآت مخالفة، وتحرير 90 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وقد تلقت الأمانة سبعة بلاغات عن المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات 940.

وأشارت أمانة الشرقية إلى استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، لتلك المنشآت ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات بالأمانة.

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