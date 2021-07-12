حصل الطبيب ماجد بن أحمد الدهري الزهراني المبتعث من جامعة الملك خالد، على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في جراحة المخ والأعصاب من جامعة ماسترخت بهولندا، بعد رحلة علمية طويلة وشاقة، تكللت بالنجاح والتفوق.
الدكتوراه لـ"الزهراني" في جراحة المخ والأعصاب
حصل الطبيب ماجد بن أحمد الدهري الزهراني المبتعث من جامعة الملك خالد، على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في جراحة المخ والأعصاب من جامعة ماسترخت بهولندا، بعد رحلة علمية طويلة وشاقة، تكللت بالنجاح والتفوق.
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الدكتوراه لـ"الزهراني" في جراحة المخ والأعصابصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-12
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
03:14 PM
الدكتوراه لـ"الزهراني" في جراحة المخ والأعصاب
حصل الطبيب ماجد بن أحمد الدهري الزهراني المبتعث من جامعة الملك خالد، على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في جراحة المخ والأعصاب من جامعة ماسترخت بهولندا، بعد رحلة علمية طويلة وشاقة، تكللت بالنجاح والتفوق.
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