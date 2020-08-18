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"الخارجية": المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال "الحريري" ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة

صرحت وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لـ"حزب الله" ارتكب تلك الجريمة الشنعاء، وترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.

وقالت الوزارة: "وحكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة "حزب الله" وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري أحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان".

وأضافت: "وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية": المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال "الحريري" ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة
سبق

صرحت وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لـ"حزب الله" ارتكب تلك الجريمة الشنعاء، وترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.

وقالت الوزارة: "وحكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة "حزب الله" وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري أحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان".

وأضافت: "وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
07:48 PM

"الخارجية": المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال "الحريري" ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرحت وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لـ"حزب الله" ارتكب تلك الجريمة الشنعاء، وترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.

وقالت الوزارة: "وحكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة "حزب الله" وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري أحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان".

وأضافت: "وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".

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