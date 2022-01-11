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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من عسكرة الحوثيين لموانئ الحديدة

طالبت بالحفاظ على الطابع المدني لبنيتها

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من عسكرة مليشيا الحوثي لموانئ محافظة الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن.

وذكرت البعثة في بيان نقلته "فرانس 24" أنها تلاحظ بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية.

وبيّنت البعثة أنها طلبت القيام بإجراءات التفتيش التي تعدّ جزءاً من تفويضها.

وشددت البعثة على أنها تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ.

وطالبت الأمم بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماة الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.

واختطفت مليشيا الحوثي في الثالث من يناير الجاري سفينة "روابي"، التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت الماضي، أن المليشيا الحوثية تستخدم كلاً من ميناء الحديدة وميناء الصليف لأغراض عسكرية بدعم من إيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من عسكرة الحوثيين لموانئ الحديدة
سبق

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من عسكرة مليشيا الحوثي لموانئ محافظة الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن.

وذكرت البعثة في بيان نقلته "فرانس 24" أنها تلاحظ بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية.

وبيّنت البعثة أنها طلبت القيام بإجراءات التفتيش التي تعدّ جزءاً من تفويضها.

وشددت البعثة على أنها تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ.

وطالبت الأمم بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماة الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.

واختطفت مليشيا الحوثي في الثالث من يناير الجاري سفينة "روابي"، التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت الماضي، أن المليشيا الحوثية تستخدم كلاً من ميناء الحديدة وميناء الصليف لأغراض عسكرية بدعم من إيران.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
05:09 PM

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من عسكرة الحوثيين لموانئ الحديدة

طالبت بالحفاظ على الطابع المدني لبنيتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من عسكرة مليشيا الحوثي لموانئ محافظة الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن.

وذكرت البعثة في بيان نقلته "فرانس 24" أنها تلاحظ بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية.

وبيّنت البعثة أنها طلبت القيام بإجراءات التفتيش التي تعدّ جزءاً من تفويضها.

وشددت البعثة على أنها تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ.

وطالبت الأمم بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماة الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.

واختطفت مليشيا الحوثي في الثالث من يناير الجاري سفينة "روابي"، التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت الماضي، أن المليشيا الحوثية تستخدم كلاً من ميناء الحديدة وميناء الصليف لأغراض عسكرية بدعم من إيران.

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