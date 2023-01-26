المكتبة النسـائية بالمسجد النبوي نحو انطلاقة مستقبلية للتحولات الرقمية

تقدم أعلى مستوى خدمة لطالبات العلم ورائدات المكتبة وزائرات المسجد

تعمل المكتبة النسـائية بالمسجـــد النبــوي على تحقيق الخطة التطويرية 2024 للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، نحو الانطلاقة المستقبلية للتحولات الرقمية؛ ومواصلة العطاء في تقديم أعلى مستوى خدمة لطالبات العلم ورائدات المكتبة وزائرات المسجد النبوي، في ظل توجيهات ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

المكتبــة وخدماتها ومواقعها

تقع المكتبة في المصلى الشمالي الشرقي عند باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم 24 في المصلى الشمالي الغربي عند باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقم 16، وبها خمس قاعات للمطالعة ثلاث منها في باب 24 وقاعتان في باب 16.

كما يتوفر في أقسام المكتبة خدمة المكتبة الإلكترونية الإسلامية والتي تضم عددًا من الكنوز في العلم والمعرفة، وتحتوي على 156 كتاب مترجم بأكثر من 44 لغة مختلفة، وتعمل المكتبة جاهدة على الانتهاء من مشروعاتها الرقمية المستقبلية لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتقديم خدماتها عن بُعد لطالبات العلم وللزائرات داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى توفير خدمة إعارة المصاحف التي أوقفت للإعارة في المكتبة المقروءة ليتسنى للزائرات القراءة في أماكن إقامتهن ومن ثم إعادتها إلى المكتبة بعد الانتهاء منها.

المكتبـة الصوتيـة

أسست المكتبة الصوتية في عام 1426هـ وتقع في المصلى النسائي الشمالي الشرقي عند باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم 28.

وتتكون المكتبة الصوتية من ركن النسخ والتسجيل وركن الاستماع، وتحتوي أيضًا على مخزون علمي وشرعي ثري، من المواد الصوتية في العقيدة والفقه والحديث والسيرة النبوية واللغة العربية، بالإضافة إلى تسجيلات خطب الجمعة في الحرمين الشريفين وتلاوات من صلاة التراويح والقيام لأئمة الحرمين.

وتقدم المكتبة الصوتية خدمات نسخ المواد الصوتية للزائرات والباحثات على أقراص ليزر أو عن طريق الروابط الإلكترونية، كما يمكن للزائرات الاستماع للمواد المسجلة في المكتبة عن طريق ركن الاستماع أو عن طريق البوابة الإلكترونية في موقع الحرمين.

مكتبــة الأطفال

والتي أسست عام 1424هـ وتقع عند باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم (28).

تتكون من عدة أركان من أهمها ركن القراءة، وركن الرسم والتلوين، وركن الحاسب الآلي، وركن الطبيب، وركن اللغة الإنجليزية وركن العلوم المختلفة. وتحتوي ما يقارب 600 كتاب باللغة العربية و299 كتابًا بغير اللغة العربية.

كما تهتم مكتبة الطفل بتعليم الناشئة العلوم والمعارف التي تتناسب مع الفئات العمرية التي يتم استقبالها في المكتبة، بالإضافة إلى الآداب الإسلامية والفنون المختلفة مثل الرسم والكتابة والمهارات والحِرف اليدوية ومهارة التحدث باللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي.

وتستمر جهود الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي النسائية في تقديم خدماتها للزائرات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهن، وتسعى دائمًا في تقديم أرقى الخدمات في المعرفة والعلم والثقافة والمهارات المختلفة، انطلاقًا من الشريعة الإسلامية ومنبع العلم الأول مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.