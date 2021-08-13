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لاعبو النصر يودعون "أمرابط ".. والفريق يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك

ودّع لاعبو النصر، زميلهم السابق، المغربي نور الدين أمرابط، الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع الفريق حول تجديد عقده، حسب الرؤية الفنية للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

وشارك في توديع أمرابط جميع أفراد النصر من لاعبين وإداريين، وذلك بعد أن سلمت إدارة الفريق اللاعب كل مستحقاته.

وغرد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرًا أمرابط"، وأرفق معه عدة صور من حضور اللاعب للتدريبات واستقباله المميز وأحاديثه المرحة مع الجميع، وسط تفاعل كبير من الجماهير النصراوية.

ولعب أمرابط للنصر 3 مواسم، أسهم فيها بتحقيق 3 بطولات، منها الدوري الاستثنائي وبطولتي سوبر.

ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريبه الرئيس مساء أمس الخميس على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينيز استعدادًا لمواجهة فريق ضمك ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل المران على تمارين خفيفة، ثم قسم المدرب الفريق لمجموعتين تجريان مناورة خفيفة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين التسديد على المرمى.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبو النصر يودعون "أمرابط ".. والفريق يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك
سبق

ودّع لاعبو النصر، زميلهم السابق، المغربي نور الدين أمرابط، الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع الفريق حول تجديد عقده، حسب الرؤية الفنية للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

وشارك في توديع أمرابط جميع أفراد النصر من لاعبين وإداريين، وذلك بعد أن سلمت إدارة الفريق اللاعب كل مستحقاته.

وغرد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرًا أمرابط"، وأرفق معه عدة صور من حضور اللاعب للتدريبات واستقباله المميز وأحاديثه المرحة مع الجميع، وسط تفاعل كبير من الجماهير النصراوية.

ولعب أمرابط للنصر 3 مواسم، أسهم فيها بتحقيق 3 بطولات، منها الدوري الاستثنائي وبطولتي سوبر.

ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريبه الرئيس مساء أمس الخميس على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينيز استعدادًا لمواجهة فريق ضمك ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل المران على تمارين خفيفة، ثم قسم المدرب الفريق لمجموعتين تجريان مناورة خفيفة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين التسديد على المرمى.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
12:43 AM

لاعبو النصر يودعون "أمرابط ".. والفريق يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ودّع لاعبو النصر، زميلهم السابق، المغربي نور الدين أمرابط، الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع الفريق حول تجديد عقده، حسب الرؤية الفنية للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

وشارك في توديع أمرابط جميع أفراد النصر من لاعبين وإداريين، وذلك بعد أن سلمت إدارة الفريق اللاعب كل مستحقاته.

وغرد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرًا أمرابط"، وأرفق معه عدة صور من حضور اللاعب للتدريبات واستقباله المميز وأحاديثه المرحة مع الجميع، وسط تفاعل كبير من الجماهير النصراوية.

ولعب أمرابط للنصر 3 مواسم، أسهم فيها بتحقيق 3 بطولات، منها الدوري الاستثنائي وبطولتي سوبر.

ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريبه الرئيس مساء أمس الخميس على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينيز استعدادًا لمواجهة فريق ضمك ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل المران على تمارين خفيفة، ثم قسم المدرب الفريق لمجموعتين تجريان مناورة خفيفة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين التسديد على المرمى.

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