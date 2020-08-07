النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

موقف بطولي لممرضة سعودية.. تباشر حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة وتسعف مصابة

أنقذت العائلة قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع

شاركت ممرضة سعودية في موقف بطولي وإنساني، بعد إنقاذها عائلة واحدة بعد أن تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة قبل عدة أيام، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر للموقع.

الممرضة خلود الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، صادفت وقت مرورها بالطريق حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة؛ حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، مدفوعة بواجباتها الإنسانية؛ حيث أسعفت مصابة بالموقع ووقدمت لها الإسعافات الأولية حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موقف بطولي لممرضة سعودية.. تباشر حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة وتسعف مصابة
سبق

شاركت ممرضة سعودية في موقف بطولي وإنساني، بعد إنقاذها عائلة واحدة بعد أن تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة قبل عدة أيام، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر للموقع.

الممرضة خلود الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، صادفت وقت مرورها بالطريق حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة؛ حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، مدفوعة بواجباتها الإنسانية؛ حيث أسعفت مصابة بالموقع ووقدمت لها الإسعافات الأولية حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
06:23 PM

موقف بطولي لممرضة سعودية.. تباشر حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة وتسعف مصابة

أنقذت العائلة قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
4
6,814

شاركت ممرضة سعودية في موقف بطولي وإنساني، بعد إنقاذها عائلة واحدة بعد أن تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة قبل عدة أيام، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر للموقع.

الممرضة خلود الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، صادفت وقت مرورها بالطريق حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة؛ حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، مدفوعة بواجباتها الإنسانية؛ حيث أسعفت مصابة بالموقع ووقدمت لها الإسعافات الأولية حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,718
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,450

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة