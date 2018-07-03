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وسام الملك عبدالعزيز لرجل الأمن "العنزي".. تبرع بجزء من كبده لطفلة شقيقه

استقبله قائد قوات الطوارئ الخاصة بمكتبه وقلده إياه في حضور جمع من القيادات

قلّد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، العريف نواف بن قاسم العنزي أحد منسوبي "الطوارئ" وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، عقب تبرعه بجزء من كبده لابنة شقيقه ذات الثمانية أعوام، والتي تعاني من تليف الكبد.

وتجلّت إنسانية رجل الأمن في إنقاذ الطفلة التي تعاني منذ ولادتها، وتكللت العمليتان بشفاء الطرفين، وقامت جمعية الكبد السعودية بالرفع للمقام السامي بطلب منح "العنزي" الوسام، وصدر التوجيه بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، على أن يتمتع بجميع الحقوق ومراسم التكريم العائدة له.

وتقديراً لمبادرة العريف "نواف" وتشجيعاً لثقافة العطاء، فقد استقبل الفريق ركن "خالد" قرار رجل الأمن بمكتبه وقلده الوسام، وذلك بحضور نائب قائد القوات اللواء محمد بن مقبول العمري، والعميد فارس بن منصور المالك مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الطوارئ الخاصة.

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وسام الملك عبدالعزيز لرجل الأمن "العنزي".. تبرع بجزء من كبده لطفلة شقيقه
سبق

قلّد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، العريف نواف بن قاسم العنزي أحد منسوبي "الطوارئ" وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، عقب تبرعه بجزء من كبده لابنة شقيقه ذات الثمانية أعوام، والتي تعاني من تليف الكبد.

وتجلّت إنسانية رجل الأمن في إنقاذ الطفلة التي تعاني منذ ولادتها، وتكللت العمليتان بشفاء الطرفين، وقامت جمعية الكبد السعودية بالرفع للمقام السامي بطلب منح "العنزي" الوسام، وصدر التوجيه بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، على أن يتمتع بجميع الحقوق ومراسم التكريم العائدة له.

وتقديراً لمبادرة العريف "نواف" وتشجيعاً لثقافة العطاء، فقد استقبل الفريق ركن "خالد" قرار رجل الأمن بمكتبه وقلده الوسام، وذلك بحضور نائب قائد القوات اللواء محمد بن مقبول العمري، والعميد فارس بن منصور المالك مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الطوارئ الخاصة.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:47 AM

وسام الملك عبدالعزيز لرجل الأمن "العنزي".. تبرع بجزء من كبده لطفلة شقيقه

استقبله قائد قوات الطوارئ الخاصة بمكتبه وقلده إياه في حضور جمع من القيادات

A A A
عيسى الحربي - الرياض
20
25,712

قلّد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، العريف نواف بن قاسم العنزي أحد منسوبي "الطوارئ" وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، عقب تبرعه بجزء من كبده لابنة شقيقه ذات الثمانية أعوام، والتي تعاني من تليف الكبد.

وتجلّت إنسانية رجل الأمن في إنقاذ الطفلة التي تعاني منذ ولادتها، وتكللت العمليتان بشفاء الطرفين، وقامت جمعية الكبد السعودية بالرفع للمقام السامي بطلب منح "العنزي" الوسام، وصدر التوجيه بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، على أن يتمتع بجميع الحقوق ومراسم التكريم العائدة له.

وتقديراً لمبادرة العريف "نواف" وتشجيعاً لثقافة العطاء، فقد استقبل الفريق ركن "خالد" قرار رجل الأمن بمكتبه وقلده الوسام، وذلك بحضور نائب قائد القوات اللواء محمد بن مقبول العمري، والعميد فارس بن منصور المالك مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الطوارئ الخاصة.

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