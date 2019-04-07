"فيصل بن نواف" يرعى احتفال "الجوف" بتخريج الدفعة 13 لطالبات مجمع كليات سكاكا

الجامعة زفت 34 خريجة من كلية الطب في تخصص الطب والجراحة

برعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، احتفلت جامعة الجوف مساء أمس السبت، بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طالبات الجامعة في مجمع كليات البنات بسكاكا.

وانطلق الحفل بمسيرة الخريجات التي جابت أرجاء بهو المجمع، حيث تابعت الأمهات والحاضرات هذه المسيرة، التي تتضمن الدفعة الأولى من كلية الطب للبنات، حيث زفت الجامعة 34 خريجة من كلية الطب في تخصص الطب والجراحة.

بعد ذلك ألقت الخريجة بكلية الطب شموخ السالم كلمة زميلاتها الخريجات، حيث شجعتهن خلال الكلمة على مواصلة طلب العلم والانخراط في مسيرة بناء الوطن في كل موقع عمل، كما عبّرت عن مشاعرها وزميلاتها تجاه أمهاتهن وآبائهن ودعمهم لهن طيلة سنوات الجد والاجتهاد.

كما عبّرت عن الشكر والامتنان لأستاذاتهن والجامعة، على ما لقينه من رعاية ودعم واهتمام، مشيرةً إلى أن كل ما يُبذل من جهود يتحقق على أرض الواقع، مستعرضةً الدفعة الأولى من خريجات كلية الطب نموذجًا لتلك الجهود، حيث لفتت إلى اعتزازها بكونها وزميلاتها ضمن باكورة دفعات كلية الطب البشري.

وألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات دكتورة أسماء المويشير، كلمة قالت فيها: "إن احتفال الجامعة بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلابها وطالباتها يعد مفخرة لها وشاهدًا على وعيها بالدور التنموي والقيادي في بناء المجتمع التي يتطلبها الوطن وصناعة مستقبله ورفعة شأنه وهي مناسبة غالية لما تمثله من إسهام في تنمية الوطن وبناء المواطن الصالح المنتج ولبنة خير ونماء في مسيرة التنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله، كما أن هذه الرعاية الكريمة من أمير منطقة الجوف فيها دلالة كافية على مواقفه الداعمة والمساندة للجامعة ومنسوبيها".

وأضافت المويشير: "بهذه المناسبة أزف التهنئة لسواعد الوطن وأجياله، وأشد على أيديهم بالإخلاص والأمانة في العمل، والحرص على إكمال مسيرة التعليم ولا يفوتني أن أوصي خريجي الجامعة بمزيد من الحرص والوعي في هذا الزمن لما ينتشر فيه من تيارات فكرية ومنعطفات خطيرة يستلزم دوام اليقظة والحذر من الانزلاق".

وأردفت: أنتم الثروة الحقيقية للتنمية المستدامة وسواعد البناء لهذا الوطن المعطاء، كما أجدها فرصة سانحة لأهنئ كل من تعهد هذا الغرس حتى أثمر للوطن بقدرات مؤهلة واعدة من آباء وأمهات وأساتذة وفنيين وإداريين في هذه المنارة الشامخة من منارات العلم والمعرفة".

وأضاف: "في الختام، يشرفني أن أتقدم بخالص التهاني والتقدير إلى وزير التعليم وكذلك إلى مدير الجامعة خالص الشكر والتقدير على حرصه الدائم على تهيئة كل السبل التي تساعدنا على تحقيق أهداف العملية التعليمية ونثمن لمعاليه جهوده وتطلعاته لتطوير الجامعة في مختلف المجالات والشكر موصول لوكلاء الجامعة ونسأل الله سبحانه أن يديم على وطننا نعمه وأمنه وأمانه ووحدته ولطلابنا الخريجين والخريجات بمزيد من النجاح والتوفيق".

بعد ذلك، تم عرض فيلم قصير تتناول مضامينه أبرز ما حققته الجامعة من منجزات على مختلف الأصعدة.

ثم بُثّت كلمة مسجلة لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري رحب خلالها بالحضور من أمهات الخريجات، حيث قال: "نسعد بكن وأنتن تشاركن بناتكن الخريجات هذه الفرحة بما حققنه وتعبن في سبيل الحصول عليه، وأبارك لهن هذا الإنجاز والحصول على هذه الدرجات العلمية".

كما تناول خلال الكلمة جانبًا مما حققته الجامعة في المجالات الأكاديمية والإدارية والتقنية والعمرانية، مضيفًا: "وكل ذلك لم يتحقق لولا الدعم السخي الذي توليه قيادة البلاد للتعليم عامة، والتعليم العالي خاصة، وجامعة الجوف التي حصلت على دعم كبير في ميزانياتها لتحقيق أهدافها واستكمال مشروعاتها".

وفي ختام كلمته، رفع مدير الجامعة عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على دعمهما اللا محدود لكل ما من شأنه رفعة هذا الوطن، كما قدم الشكر للأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير المنطقة، على دعمه المستمر لجامعة الجوف ورعايته الدائمة لكل فعالياتها وبرامجها.

واختتم الاحتفال بتكريم وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الخريجات المتفوقات على مستوى الجامعة، فيما يُذكر أن السبت القادم سيشهد حفل تخريج طالبات كليات البنات في طبرجل والقريات، بمجمع كليات البنات في محافظة القريات.