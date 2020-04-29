بعد عزل أسبوع لممثلي "مخرج 7".. "القصبي": أنا في طريقي للبيت

علِقوا في دبي أكثر من شهر.. أشاد بالإجراءات الصارمة بمطار الرياض

أكد الفنان ناصر القصبي عودته إلى الرياض، قبل أسبوع، وبرفقته زملاؤه الممثلون في "مخرج 7" وعددهم 13.

وأشار "القصبي" في تغريدة له من حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" إلى أن ‏الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد على الشهر، وأن ما شاهدوه من إجراءات صارمة في مطار الرياض، وسط هذه الأزمة شيء يثلج الصدر.

‏وأضاف: "تحركنا من المطار تتقدمنا دورية أمن إلى الفندق، وفي الغرفة لا تشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك".

واختتم الفنان ناصر القصبي تغريدة: "اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد أن جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمد لله، وأنه في الطريق إلى البيت ما أحلى الرجوع إليه".

ولاقت تغريدات "القصبي" تفاعلاً بالريتويت والإعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.