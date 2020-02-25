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إلقاء عفوي نال الإعجاب.. سوداني يمدح "تيماء" وآثارها في قصيدة فصيحة

قال لـ"سبق": قدِمت للسعودية منذ 11 عاماً.. أعمل بمحل وظروفي أوقفت تعليمي

نظم مقيم سوداني يعمل في أحد المحال التجارية، قصيدة بالفصحى أثنى فيها على جمال محافظة تيماء -إحدى محافظات منطقة تبوك- بما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية وأثرية طاعنة في القدم، كما أثنى على نقاء أهل المحافظة، وذلك في مقطع فيديو قصير تم تداوله بشكل واسع بين سكان المحافظة.

وتطرّق الشاعر السوداني في قصيدته إلى المعالم السياحية الأثرية الغنية بها تيماء، ومنها قصر الأبلق المعروف "قصر السمؤال، وقصة الوفاء المشهورة"، وبئر هداج وجبل غنيم وهو أحد معالم تيماء، ثم أثنى في قصيدته على نقاء نفس أهل تيماء؛ إذ لاقت القصيدة استحسان الناس؛ لما فيها من البساطة والوصف والإلقاء العفوي الجميل.

وقال الشاعر السوداني محمد إبراهيم محمد زين لـ"سبق": قدِمت للسعودية منذ ما يقارب 11 سنة، وأعمل في أحد المحال التجارية ولي عدد من القصائد في محافظة تيماء وبالسعودية، وأكتب معظمها باللهجة العامية السودانية؛ لكن هذه القصيدة انتشرت بسبب مقطع الفيديو المتداول، مبيناً أن ظروفه حالت دون إكمال تعليمه الجامعي، مقدماً شكره لكل أصحاب كلمات الثناء التي وصلت إليه.

محافظة تيماء تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إلقاء عفوي نال الإعجاب.. سوداني يمدح "تيماء" وآثارها في قصيدة فصيحة
سبق

نظم مقيم سوداني يعمل في أحد المحال التجارية، قصيدة بالفصحى أثنى فيها على جمال محافظة تيماء -إحدى محافظات منطقة تبوك- بما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية وأثرية طاعنة في القدم، كما أثنى على نقاء أهل المحافظة، وذلك في مقطع فيديو قصير تم تداوله بشكل واسع بين سكان المحافظة.

وتطرّق الشاعر السوداني في قصيدته إلى المعالم السياحية الأثرية الغنية بها تيماء، ومنها قصر الأبلق المعروف "قصر السمؤال، وقصة الوفاء المشهورة"، وبئر هداج وجبل غنيم وهو أحد معالم تيماء، ثم أثنى في قصيدته على نقاء نفس أهل تيماء؛ إذ لاقت القصيدة استحسان الناس؛ لما فيها من البساطة والوصف والإلقاء العفوي الجميل.

وقال الشاعر السوداني محمد إبراهيم محمد زين لـ"سبق": قدِمت للسعودية منذ ما يقارب 11 سنة، وأعمل في أحد المحال التجارية ولي عدد من القصائد في محافظة تيماء وبالسعودية، وأكتب معظمها باللهجة العامية السودانية؛ لكن هذه القصيدة انتشرت بسبب مقطع الفيديو المتداول، مبيناً أن ظروفه حالت دون إكمال تعليمه الجامعي، مقدماً شكره لكل أصحاب كلمات الثناء التي وصلت إليه.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
02:19 PM

إلقاء عفوي نال الإعجاب.. سوداني يمدح "تيماء" وآثارها في قصيدة فصيحة

قال لـ"سبق": قدِمت للسعودية منذ 11 عاماً.. أعمل بمحل وظروفي أوقفت تعليمي

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بدر الجبل - تبوك
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نظم مقيم سوداني يعمل في أحد المحال التجارية، قصيدة بالفصحى أثنى فيها على جمال محافظة تيماء -إحدى محافظات منطقة تبوك- بما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية وأثرية طاعنة في القدم، كما أثنى على نقاء أهل المحافظة، وذلك في مقطع فيديو قصير تم تداوله بشكل واسع بين سكان المحافظة.

وتطرّق الشاعر السوداني في قصيدته إلى المعالم السياحية الأثرية الغنية بها تيماء، ومنها قصر الأبلق المعروف "قصر السمؤال، وقصة الوفاء المشهورة"، وبئر هداج وجبل غنيم وهو أحد معالم تيماء، ثم أثنى في قصيدته على نقاء نفس أهل تيماء؛ إذ لاقت القصيدة استحسان الناس؛ لما فيها من البساطة والوصف والإلقاء العفوي الجميل.

وقال الشاعر السوداني محمد إبراهيم محمد زين لـ"سبق": قدِمت للسعودية منذ ما يقارب 11 سنة، وأعمل في أحد المحال التجارية ولي عدد من القصائد في محافظة تيماء وبالسعودية، وأكتب معظمها باللهجة العامية السودانية؛ لكن هذه القصيدة انتشرت بسبب مقطع الفيديو المتداول، مبيناً أن ظروفه حالت دون إكمال تعليمه الجامعي، مقدماً شكره لكل أصحاب كلمات الثناء التي وصلت إليه.

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