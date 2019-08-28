النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة ومرور الرياض

استقبل أمين المنطقة ومنسوبي الأمانة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، وعدداً من كبار الضباط.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها.

وحث الأمير فيصل بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانياً على الإجراء والتنظيم، مؤكداً ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، يرافقه وكلاء الأمانة ورؤساء فروع البلديات بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات والتجهيزات الأولية لاستقبال المناسبات والفعاليات الوطنية القادمة في المدينة، إضافة إلى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والتطوير العملي عليها.

ونوه الأمير فيصل بن بندر بالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها منسوبو الأمانة، وضرورة تعزيز التواصل والتنسيق للظهور بمستوى عال في الأداء والتنظيم والخدمة المميزة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة ومرور الرياض
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، وعدداً من كبار الضباط.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها.

وحث الأمير فيصل بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانياً على الإجراء والتنظيم، مؤكداً ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، يرافقه وكلاء الأمانة ورؤساء فروع البلديات بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات والتجهيزات الأولية لاستقبال المناسبات والفعاليات الوطنية القادمة في المدينة، إضافة إلى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والتطوير العملي عليها.

ونوه الأمير فيصل بن بندر بالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها منسوبو الأمانة، وضرورة تعزيز التواصل والتنسيق للظهور بمستوى عال في الأداء والتنظيم والخدمة المميزة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
08:43 PM

"فيصل بن بندر" يستقبل مدير شرطة ومرور الرياض

استقبل أمين المنطقة ومنسوبي الأمانة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
392

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، وعدداً من كبار الضباط.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها.

وحث الأمير فيصل بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانياً على الإجراء والتنظيم، مؤكداً ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، يرافقه وكلاء الأمانة ورؤساء فروع البلديات بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات والتجهيزات الأولية لاستقبال المناسبات والفعاليات الوطنية القادمة في المدينة، إضافة إلى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والتطوير العملي عليها.

ونوه الأمير فيصل بن بندر بالإمكانات والخبرات التي يتمتع بها منسوبو الأمانة، وضرورة تعزيز التواصل والتنسيق للظهور بمستوى عال في الأداء والتنظيم والخدمة المميزة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,562
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,211
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,162
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,468

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة