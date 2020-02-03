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"نتنياهو" يتحدث عن اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني

وصف لقاءه بعبد الفتاح البرهان بـ"التاريخي"

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، أنه "ناقش تطبيع العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين من المسؤولين الكبار في أوغندا".

وذكر المكتب في بيان أوردته "فرانس 24" أن "نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين".

ويمثل اللقاء في مدينة عنتيبي، تغييرًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين اللذين هما نظريًا في حالة حرب، لكن التطبيع الكامل للعلاقات بينهما يعني أن السودان سيصبح ثالث دولة عربية تعترف بإسرائيل.


رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"نتنياهو" يتحدث عن اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني
سبق

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، أنه "ناقش تطبيع العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين من المسؤولين الكبار في أوغندا".

وذكر المكتب في بيان أوردته "فرانس 24" أن "نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين".

ويمثل اللقاء في مدينة عنتيبي، تغييرًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين اللذين هما نظريًا في حالة حرب، لكن التطبيع الكامل للعلاقات بينهما يعني أن السودان سيصبح ثالث دولة عربية تعترف بإسرائيل.


03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:00 PM

"نتنياهو" يتحدث عن اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني

وصف لقاءه بعبد الفتاح البرهان بـ"التاريخي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، أنه "ناقش تطبيع العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين من المسؤولين الكبار في أوغندا".

وذكر المكتب في بيان أوردته "فرانس 24" أن "نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين".

ويمثل اللقاء في مدينة عنتيبي، تغييرًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين اللذين هما نظريًا في حالة حرب، لكن التطبيع الكامل للعلاقات بينهما يعني أن السودان سيصبح ثالث دولة عربية تعترف بإسرائيل.


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