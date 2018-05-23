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"تركي آل الشيخ" يطلق مسابقتيْ رفع الأذان وقراءة القرآن بجوائز 12 مليون ريال

تهدف إلى اكتشاف ونشر أجمل التلاوات

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مسابقتيْ أجمل تلاوة للقرآن الكريم وأجمل الأصوات في رفع الأذان، في المملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين بجميع أنحاء العالم بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار)؛ وذلك ضمن استراتيجية الهيئة التي أطلقها يناير الماضي.

وتهدف مسابقة القرآن الكريم إلى اكتشاف ونشر أجمل التلاوات لكتاب الله عز وجل من جميع أنحاء العالم، التي تميزت بحسن الصوت واستشعار المعاني والتأثير على المستمع؛ وذلك لإلهام الناشئة للإقبال على كتاب الله الكريم والتعلق به والتثقف من علومه والالتزام به.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة خمسة ملايين ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ مليوني ريال، والمركز الثالث على مبلغ مليون ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الرابع على نصف مليون ريال سعودي.

في حين تهدف مسابقة رفع الأذان التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ إلى الارتقاء والاحتفاء بجمال صوت الأذان وعذوبته، كما تحفز المتسابقين لنيل شرف رفع الأذان في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والفوز بجائزة قيمتها مليوني ريال للمركز الأول؛ فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مليون ريال، والمركز الثالث على نصف مليون ريال، أما المركز الرابع فسيحصل على ربع مليون ريال سعودي.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

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"تركي آل الشيخ" يطلق مسابقتيْ رفع الأذان وقراءة القرآن بجوائز 12 مليون ريال
سبق

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مسابقتيْ أجمل تلاوة للقرآن الكريم وأجمل الأصوات في رفع الأذان، في المملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين بجميع أنحاء العالم بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار)؛ وذلك ضمن استراتيجية الهيئة التي أطلقها يناير الماضي.

وتهدف مسابقة القرآن الكريم إلى اكتشاف ونشر أجمل التلاوات لكتاب الله عز وجل من جميع أنحاء العالم، التي تميزت بحسن الصوت واستشعار المعاني والتأثير على المستمع؛ وذلك لإلهام الناشئة للإقبال على كتاب الله الكريم والتعلق به والتثقف من علومه والالتزام به.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة خمسة ملايين ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ مليوني ريال، والمركز الثالث على مبلغ مليون ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الرابع على نصف مليون ريال سعودي.

في حين تهدف مسابقة رفع الأذان التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ إلى الارتقاء والاحتفاء بجمال صوت الأذان وعذوبته، كما تحفز المتسابقين لنيل شرف رفع الأذان في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والفوز بجائزة قيمتها مليوني ريال للمركز الأول؛ فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مليون ريال، والمركز الثالث على نصف مليون ريال، أما المركز الرابع فسيحصل على ربع مليون ريال سعودي.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
10:30 AM

"تركي آل الشيخ" يطلق مسابقتيْ رفع الأذان وقراءة القرآن بجوائز 12 مليون ريال

تهدف إلى اكتشاف ونشر أجمل التلاوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مسابقتيْ أجمل تلاوة للقرآن الكريم وأجمل الأصوات في رفع الأذان، في المملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين بجميع أنحاء العالم بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار)؛ وذلك ضمن استراتيجية الهيئة التي أطلقها يناير الماضي.

وتهدف مسابقة القرآن الكريم إلى اكتشاف ونشر أجمل التلاوات لكتاب الله عز وجل من جميع أنحاء العالم، التي تميزت بحسن الصوت واستشعار المعاني والتأثير على المستمع؛ وذلك لإلهام الناشئة للإقبال على كتاب الله الكريم والتعلق به والتثقف من علومه والالتزام به.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة خمسة ملايين ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ مليوني ريال، والمركز الثالث على مبلغ مليون ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الرابع على نصف مليون ريال سعودي.

في حين تهدف مسابقة رفع الأذان التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ إلى الارتقاء والاحتفاء بجمال صوت الأذان وعذوبته، كما تحفز المتسابقين لنيل شرف رفع الأذان في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والفوز بجائزة قيمتها مليوني ريال للمركز الأول؛ فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مليون ريال، والمركز الثالث على نصف مليون ريال، أما المركز الرابع فسيحصل على ربع مليون ريال سعودي.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.

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