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رعب الحصبة يتواصل.. المرض يمتد إلى الولاية الأمريكية رقم 25

"مين" تؤكد الحالة وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عامًا

أصبحت ولاية "مين" الولاية الأمريكية الخامسة والعشرين التي تؤكد ظهور حالة إصابة بالحصبة، وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عامًا؛ وذلك بعد أن أعلن مسؤولون طبيون عن إصابة طفل هو الآن في مراحل الشفاء التام.

وقال مركز "مين" لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الطفل المصاب من سكان مقاطعة سمرسيت، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الاثنين، وإنه كان قد تلقى تطعيمًا ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة.

ويقول خبراء بقطاع الصحة: إن الفيروس انتشر بين أطفال من الفئة العمرية التي تكون في مرحلة التعليم المدرسي وامتنع آباؤهم عن تطعيمهم.

ووفق "رويترز" كان عدد من أولياء الأمور قد أبدوا قلقهم من احتمال أن يصيب التطعيم أبناءهم بالتوحد؛ وذلك على الرغم من أن الدراسات العلمية أكدت عدم صحة هذه المخاوف.

وبرغم أنه أمكن القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة عام 2000؛ لا تزال تحدث عدوى من خلال المسافرين القادمين من دول ما زالت الحصبة شائعة بها؛ وذلك وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض الشهر الماضي: إن 72% ممن أصيبوا بالمرض؛ لم يتلقوا تطعيمًا ضده، وإن 10% من المصابين الآخرين تلقوا جرعة واحدة فقط من جرعتيْ تطعيم يوصى بهما.

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رعب الحصبة يتواصل.. المرض يمتد إلى الولاية الأمريكية رقم 25
سبق

أصبحت ولاية "مين" الولاية الأمريكية الخامسة والعشرين التي تؤكد ظهور حالة إصابة بالحصبة، وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عامًا؛ وذلك بعد أن أعلن مسؤولون طبيون عن إصابة طفل هو الآن في مراحل الشفاء التام.

وقال مركز "مين" لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الطفل المصاب من سكان مقاطعة سمرسيت، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الاثنين، وإنه كان قد تلقى تطعيمًا ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة.

ويقول خبراء بقطاع الصحة: إن الفيروس انتشر بين أطفال من الفئة العمرية التي تكون في مرحلة التعليم المدرسي وامتنع آباؤهم عن تطعيمهم.

ووفق "رويترز" كان عدد من أولياء الأمور قد أبدوا قلقهم من احتمال أن يصيب التطعيم أبناءهم بالتوحد؛ وذلك على الرغم من أن الدراسات العلمية أكدت عدم صحة هذه المخاوف.

وبرغم أنه أمكن القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة عام 2000؛ لا تزال تحدث عدوى من خلال المسافرين القادمين من دول ما زالت الحصبة شائعة بها؛ وذلك وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض الشهر الماضي: إن 72% ممن أصيبوا بالمرض؛ لم يتلقوا تطعيمًا ضده، وإن 10% من المصابين الآخرين تلقوا جرعة واحدة فقط من جرعتيْ تطعيم يوصى بهما.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
11:54 AM

رعب الحصبة يتواصل.. المرض يمتد إلى الولاية الأمريكية رقم 25

"مين" تؤكد الحالة وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصبحت ولاية "مين" الولاية الأمريكية الخامسة والعشرين التي تؤكد ظهور حالة إصابة بالحصبة، وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عامًا؛ وذلك بعد أن أعلن مسؤولون طبيون عن إصابة طفل هو الآن في مراحل الشفاء التام.

وقال مركز "مين" لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الطفل المصاب من سكان مقاطعة سمرسيت، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الاثنين، وإنه كان قد تلقى تطعيمًا ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة.

ويقول خبراء بقطاع الصحة: إن الفيروس انتشر بين أطفال من الفئة العمرية التي تكون في مرحلة التعليم المدرسي وامتنع آباؤهم عن تطعيمهم.

ووفق "رويترز" كان عدد من أولياء الأمور قد أبدوا قلقهم من احتمال أن يصيب التطعيم أبناءهم بالتوحد؛ وذلك على الرغم من أن الدراسات العلمية أكدت عدم صحة هذه المخاوف.

وبرغم أنه أمكن القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة عام 2000؛ لا تزال تحدث عدوى من خلال المسافرين القادمين من دول ما زالت الحصبة شائعة بها؛ وذلك وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض الشهر الماضي: إن 72% ممن أصيبوا بالمرض؛ لم يتلقوا تطعيمًا ضده، وإن 10% من المصابين الآخرين تلقوا جرعة واحدة فقط من جرعتيْ تطعيم يوصى بهما.

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