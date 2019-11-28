أمير الرياض يشكر "فرحان بن نايف"

لدعمه جمعية "خيرات" لحفظ النعمة

أرسل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خطاب شكر وتقدير لرئيس الشركة الحديثة للتكنولوجيا، المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، نظير دعمه جمعية "خيرات" لحفظ النعمة.



وثمن الأمير فيصل بن بندر، للمهندس فرحان بن نايف، دعمه لمشاريع الجمعية، ومساندتها للقيام بدورها المهم في الحد من هدر الطعام.



جاء ذلك بعد أنْ حضر أمير الرياض توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، والشركة الحديثة للتكنولوجيا، والتي تهدف لدعم مشاريع الجمعية بجميع فروعها بمدينة الرياض.