النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. العثور على جثة مواطن قرب قرية سبوحة.. و"الشرطة" تحقق

على الطريق السريع القادم من السيل

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، في ملابسات العثور على جثة مواطن شبه متحللة على طريق سبوحة باتجاه مكة المكرمة.

تفصيلاً، وبحسب مصادر "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على جثة شخص ملقى على الأرض على الطريق السريع القادم من السيل إلى مكة المكرمة بالقرب من قرية سبوحة.

وأضافت المصادر أنه بعد انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ؛ تم العثور على جثة شخص شبه متحللة، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى، وأُعدّ محضرًا بالواقعة، وما زالت التحقيقات جارية بمركز شرطة الشرائع لمعرفة أسباب الوفاة: جنائية أم عرضية.

شرطة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. العثور على جثة مواطن قرب قرية سبوحة.. و"الشرطة" تحقق
سبق

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، في ملابسات العثور على جثة مواطن شبه متحللة على طريق سبوحة باتجاه مكة المكرمة.

تفصيلاً، وبحسب مصادر "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على جثة شخص ملقى على الأرض على الطريق السريع القادم من السيل إلى مكة المكرمة بالقرب من قرية سبوحة.

وأضافت المصادر أنه بعد انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ؛ تم العثور على جثة شخص شبه متحللة، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى، وأُعدّ محضرًا بالواقعة، وما زالت التحقيقات جارية بمركز شرطة الشرائع لمعرفة أسباب الوفاة: جنائية أم عرضية.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
12:47 AM

مكة.. العثور على جثة مواطن قرب قرية سبوحة.. و"الشرطة" تحقق

على الطريق السريع القادم من السيل

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,934

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، في ملابسات العثور على جثة مواطن شبه متحللة على طريق سبوحة باتجاه مكة المكرمة.

تفصيلاً، وبحسب مصادر "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على جثة شخص ملقى على الأرض على الطريق السريع القادم من السيل إلى مكة المكرمة بالقرب من قرية سبوحة.

وأضافت المصادر أنه بعد انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ؛ تم العثور على جثة شخص شبه متحللة، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى، وأُعدّ محضرًا بالواقعة، وما زالت التحقيقات جارية بمركز شرطة الشرائع لمعرفة أسباب الوفاة: جنائية أم عرضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,677
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,470
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة