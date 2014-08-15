وفاة "موضي الحكير".. والعزاء غدًا الجمعة

توفيت حرم الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير، موضي بنت محمد الحكير، والدة مساعد، وماجد، وسامي، ومشعل، وفريال، ومشاعل، وماجدة.



ويصلى عليها غدًا بعد صلاة الجمعة، في جامع الملك خالد بأم الحمام، ويقام العزاء في منزلهم الكائن في حي المزرعة بالعليا، بين صلاتَي العصر والعشاء.