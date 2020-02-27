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أستراليا تعلن خطة الطوارئ لمواجهة تفشي "كورونا"

تعني التحضير بشكل أفضل وأسرع لاحتواء الفيروس

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال موريسون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت في العاصمة كانبيرا: إن تفعيل خطة الطوارئ تعني التحضير بشكل أفضل وأسرع لاحتواء الفيروس، وهذا يتضمن التأكد من وجود مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والموظفين، مضيفا أنه من المرجح أن يكون الإعلان رسميًا عن وصول الفيروس مرحلة الوباء العالمي بعد انتشاره في 42 دولة.

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فيروس كورونا الجديد

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أستراليا تعلن خطة الطوارئ لمواجهة تفشي "كورونا"
سبق

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال موريسون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت في العاصمة كانبيرا: إن تفعيل خطة الطوارئ تعني التحضير بشكل أفضل وأسرع لاحتواء الفيروس، وهذا يتضمن التأكد من وجود مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والموظفين، مضيفا أنه من المرجح أن يكون الإعلان رسميًا عن وصول الفيروس مرحلة الوباء العالمي بعد انتشاره في 42 دولة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:55 PM

أستراليا تعلن خطة الطوارئ لمواجهة تفشي "كورونا"

تعني التحضير بشكل أفضل وأسرع لاحتواء الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال موريسون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت في العاصمة كانبيرا: إن تفعيل خطة الطوارئ تعني التحضير بشكل أفضل وأسرع لاحتواء الفيروس، وهذا يتضمن التأكد من وجود مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والموظفين، مضيفا أنه من المرجح أن يكون الإعلان رسميًا عن وصول الفيروس مرحلة الوباء العالمي بعد انتشاره في 42 دولة.

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