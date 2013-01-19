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التمكين المجتمعي.. خطوة جديدة لمواجهة المشكلات الصحية داخل الأحياء

"الصحة" عرضت قائمة بأسماء المراكز الأولية المفعلة وطرق التواصل معها

أطلقت وزارة الصحة مبادرة التمكين المجتمعي، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة ممثلة بالوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية لإشراك أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة، وذلك من خلال منحهم دوراً قيادياً لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها داخل الحي، وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات والعمل على تنفيذها جنباً إلى جنب مع المركز الصحي.

كما يأتي ذلك تحقيقاً لعمق الدور الريادي للرعاية الصحية الأولية، والتي تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع وتماشياً مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

وعرضت الوزارة قائمة بأسماء المراكز الصحية الأولية المفعلة لفرق التمكين المجتمعي وطرق التواصل معها، وما على الشخص حينها سوى التوجه إلى المركز الصحي المفعل لهذه الفرق في الحي والذي يقيم فيه أو الأقرب له من أجل التسجيل في الفريق كعضو أو متطوع، كما يمكنك معرفة مشاريع الفرق وأنشطتها عن طريق الروابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/pre/Documents/001.pdf

https://drive.google.com/file/d/185OYH_zaYWDNwMij1KpzpB3hcuBoBUbg/view

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التمكين المجتمعي.. خطوة جديدة لمواجهة المشكلات الصحية داخل الأحياء
سبق

أطلقت وزارة الصحة مبادرة التمكين المجتمعي، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة ممثلة بالوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية لإشراك أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة، وذلك من خلال منحهم دوراً قيادياً لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها داخل الحي، وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات والعمل على تنفيذها جنباً إلى جنب مع المركز الصحي.

كما يأتي ذلك تحقيقاً لعمق الدور الريادي للرعاية الصحية الأولية، والتي تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع وتماشياً مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

وعرضت الوزارة قائمة بأسماء المراكز الصحية الأولية المفعلة لفرق التمكين المجتمعي وطرق التواصل معها، وما على الشخص حينها سوى التوجه إلى المركز الصحي المفعل لهذه الفرق في الحي والذي يقيم فيه أو الأقرب له من أجل التسجيل في الفريق كعضو أو متطوع، كما يمكنك معرفة مشاريع الفرق وأنشطتها عن طريق الروابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/pre/Documents/001.pdf

https://drive.google.com/file/d/185OYH_zaYWDNwMij1KpzpB3hcuBoBUbg/view

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
11:42 PM

التمكين المجتمعي.. خطوة جديدة لمواجهة المشكلات الصحية داخل الأحياء

"الصحة" عرضت قائمة بأسماء المراكز الأولية المفعلة وطرق التواصل معها

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
1
2,601

أطلقت وزارة الصحة مبادرة التمكين المجتمعي، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة ممثلة بالوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية لإشراك أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة، وذلك من خلال منحهم دوراً قيادياً لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها داخل الحي، وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات والعمل على تنفيذها جنباً إلى جنب مع المركز الصحي.

كما يأتي ذلك تحقيقاً لعمق الدور الريادي للرعاية الصحية الأولية، والتي تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع وتماشياً مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

وعرضت الوزارة قائمة بأسماء المراكز الصحية الأولية المفعلة لفرق التمكين المجتمعي وطرق التواصل معها، وما على الشخص حينها سوى التوجه إلى المركز الصحي المفعل لهذه الفرق في الحي والذي يقيم فيه أو الأقرب له من أجل التسجيل في الفريق كعضو أو متطوع، كما يمكنك معرفة مشاريع الفرق وأنشطتها عن طريق الروابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/pre/Documents/001.pdf

https://drive.google.com/file/d/185OYH_zaYWDNwMij1KpzpB3hcuBoBUbg/view

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