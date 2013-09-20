"تركي السالم" مديراً لإذاعة  UFM

قرّر مجلس إدارة إذاعةUFM ، تكليف تركي بن عبدالله السالم مديراً عاماً للإذاعة، خلفاً لمحمد الخميس .
"سبق" تتمنى لـ"السالم" التوفيقِ والنجاح.
قرّر مجلس إدارة إذاعةUFM ، تكليف تركي بن عبدالله السالم مديراً عاماً للإذاعة، خلفاً لمحمد الخميس .
"سبق" تتمنى لـ"السالم" التوفيقِ والنجاح.
قرّر مجلس إدارة إذاعةUFM ، تكليف تركي بن عبدالله السالم مديراً عاماً للإذاعة، خلفاً لمحمد الخميس .
"سبق" تتمنى لـ"السالم" التوفيقِ والنجاح.
قرّر مجلس إدارة إذاعةUFM ، تكليف تركي بن عبدالله السالم مديراً عاماً للإذاعة، خلفاً لمحمد الخميس .
"سبق" تتمنى لـ"السالم" التوفيقِ والنجاح.