النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

مجمع "إرادة" بالرياض يوصل الدواء إلى 656 حالة في المنازل

بهدف التسهيل على المرضى في ظل جائحة كورونا الجديد

تمكّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض في إيصال الأدوية النفسية إلى 656 حالة في المنازل داخل مدينة الرياض وخارجها خلال الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو، حيث يعاني أصحابها من أمراض واضطرابات نفسية وأمراض الإدمان.

وجاءت خدمة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم؛ بهدف التسهيل على المرضى في ظل جائحة كورونا الجديد، وإجراءات الحظر ومنع التنقل، ولدعم استمرار استقرار الحالة الصحية لكل مريض، خصوصاً أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضاً مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة.


وبلغ عدد المواعيد التي استقبلها المجمع في عيادات إعادة صرف الدواء خلال الفترة التي امتدت إلى 3 أشهر، 1983 موعداً؛ بهدف استمرار صرف الدواء للحالات التي تتابع في العيادات الخارجية، إضافة إلى استمرار عمل قسم الصيدلية في استقبال الحالات.

وبلغ عدد المراجعين للقسم 14.406 مراجعاً، فيما بلغ إجمالي عدد الأدوية المصروفة أكثر من 134 ألف دواء.

مجمع إرادة والصحة النفسية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجمع "إرادة" بالرياض يوصل الدواء إلى 656 حالة في المنازل
سبق

تمكّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض في إيصال الأدوية النفسية إلى 656 حالة في المنازل داخل مدينة الرياض وخارجها خلال الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو، حيث يعاني أصحابها من أمراض واضطرابات نفسية وأمراض الإدمان.

وجاءت خدمة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم؛ بهدف التسهيل على المرضى في ظل جائحة كورونا الجديد، وإجراءات الحظر ومنع التنقل، ولدعم استمرار استقرار الحالة الصحية لكل مريض، خصوصاً أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضاً مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة.


وبلغ عدد المواعيد التي استقبلها المجمع في عيادات إعادة صرف الدواء خلال الفترة التي امتدت إلى 3 أشهر، 1983 موعداً؛ بهدف استمرار صرف الدواء للحالات التي تتابع في العيادات الخارجية، إضافة إلى استمرار عمل قسم الصيدلية في استقبال الحالات.

وبلغ عدد المراجعين للقسم 14.406 مراجعاً، فيما بلغ إجمالي عدد الأدوية المصروفة أكثر من 134 ألف دواء.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:06 PM

مجمع "إرادة" بالرياض يوصل الدواء إلى 656 حالة في المنازل

بهدف التسهيل على المرضى في ظل جائحة كورونا الجديد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
317

تمكّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض في إيصال الأدوية النفسية إلى 656 حالة في المنازل داخل مدينة الرياض وخارجها خلال الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو، حيث يعاني أصحابها من أمراض واضطرابات نفسية وأمراض الإدمان.

وجاءت خدمة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم؛ بهدف التسهيل على المرضى في ظل جائحة كورونا الجديد، وإجراءات الحظر ومنع التنقل، ولدعم استمرار استقرار الحالة الصحية لكل مريض، خصوصاً أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضاً مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة.


وبلغ عدد المواعيد التي استقبلها المجمع في عيادات إعادة صرف الدواء خلال الفترة التي امتدت إلى 3 أشهر، 1983 موعداً؛ بهدف استمرار صرف الدواء للحالات التي تتابع في العيادات الخارجية، إضافة إلى استمرار عمل قسم الصيدلية في استقبال الحالات.

وبلغ عدد المراجعين للقسم 14.406 مراجعاً، فيما بلغ إجمالي عدد الأدوية المصروفة أكثر من 134 ألف دواء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,109
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,705
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,239

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة