النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النهاري" لـ"سبق": اتفاق الرياض يوم أسود على إيران وأذرعها

قال: خطوة حقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن

وصف الباحث والكاتب السياسي الدكتور شاهر النهاري "اتفاق الرياض" بالخطوة الحقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن، وبأنه يوم أسود على الحوثي وإيران وسائر أذرعها ومحبيها، ممن يرون أن الدوائر السوداء المطبقة تدور عليهم اقتصادياً، وسياسياً.

وأضاف "النهاري" في تصريحه لـ"سبق" بأن عودة الأمن، ونبذ الطائفية، وعودة الحكومة المكونة من أربعة وعشرين جهة متضامنة، متحدة، يعتبر نصراً لكل يماني، وكل عربي أصيل، وهو ما جعل كثيراً من حكام الدول الخليجية والعربية، ومندوب هيئة الأمم المتحدة لليمن، يباركون تلك الخطوة، ويكبرونها بتوقيتها وضرورتها وشموليتها.

وختم بقوله: "كلنا مع اليمن، وشعبه، ومع التحرر من كل استعمار، والزمن في الرياض يشير إلى مستقبل جديد، ووحدة يمانية عظيمة، وعروبة حرة لا تقبل الذل.

اتفاق الرياض اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النهاري" لـ"سبق": اتفاق الرياض يوم أسود على إيران وأذرعها
سبق

وصف الباحث والكاتب السياسي الدكتور شاهر النهاري "اتفاق الرياض" بالخطوة الحقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن، وبأنه يوم أسود على الحوثي وإيران وسائر أذرعها ومحبيها، ممن يرون أن الدوائر السوداء المطبقة تدور عليهم اقتصادياً، وسياسياً.

وأضاف "النهاري" في تصريحه لـ"سبق" بأن عودة الأمن، ونبذ الطائفية، وعودة الحكومة المكونة من أربعة وعشرين جهة متضامنة، متحدة، يعتبر نصراً لكل يماني، وكل عربي أصيل، وهو ما جعل كثيراً من حكام الدول الخليجية والعربية، ومندوب هيئة الأمم المتحدة لليمن، يباركون تلك الخطوة، ويكبرونها بتوقيتها وضرورتها وشموليتها.

وختم بقوله: "كلنا مع اليمن، وشعبه، ومع التحرر من كل استعمار، والزمن في الرياض يشير إلى مستقبل جديد، ووحدة يمانية عظيمة، وعروبة حرة لا تقبل الذل.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
05:44 PM

"النهاري" لـ"سبق": اتفاق الرياض يوم أسود على إيران وأذرعها

قال: خطوة حقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن

A A A
خلود غنام - الرياض
2
1,107

وصف الباحث والكاتب السياسي الدكتور شاهر النهاري "اتفاق الرياض" بالخطوة الحقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن، وبأنه يوم أسود على الحوثي وإيران وسائر أذرعها ومحبيها، ممن يرون أن الدوائر السوداء المطبقة تدور عليهم اقتصادياً، وسياسياً.

وأضاف "النهاري" في تصريحه لـ"سبق" بأن عودة الأمن، ونبذ الطائفية، وعودة الحكومة المكونة من أربعة وعشرين جهة متضامنة، متحدة، يعتبر نصراً لكل يماني، وكل عربي أصيل، وهو ما جعل كثيراً من حكام الدول الخليجية والعربية، ومندوب هيئة الأمم المتحدة لليمن، يباركون تلك الخطوة، ويكبرونها بتوقيتها وضرورتها وشموليتها.

وختم بقوله: "كلنا مع اليمن، وشعبه، ومع التحرر من كل استعمار، والزمن في الرياض يشير إلى مستقبل جديد، ووحدة يمانية عظيمة، وعروبة حرة لا تقبل الذل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,797
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,996
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,401
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,639

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة