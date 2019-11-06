وصف الباحث والكاتب السياسي الدكتور شاهر النهاري "اتفاق الرياض" بالخطوة الحقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن، وبأنه يوم أسود على الحوثي وإيران وسائر أذرعها ومحبيها، ممن يرون أن الدوائر السوداء المطبقة تدور عليهم اقتصادياً، وسياسياً. وأضاف "النهاري" في تصريحه لـ"سبق" بأن عودة الأمن، ونبذ الطائفية، وعودة الحكومة المكونة من أربعة وعشرين جهة متضامنة، متحدة، يعتبر نصراً لكل يماني، وكل عربي أصيل، وهو ما جعل كثيراً من حكام الدول الخليجية والعربية، ومندوب هيئة الأمم المتحدة لليمن، يباركون تلك الخطوة، ويكبرونها بتوقيتها وضرورتها وشموليتها. وختم بقوله: "كلنا مع اليمن، وشعبه، ومع التحرر من كل استعمار، والزمن في الرياض يشير إلى مستقبل جديد، ووحدة يمانية عظيمة، وعروبة حرة لا تقبل الذل.

"النهاري" لـ"سبق": اتفاق الرياض يوم أسود على إيران وأذرعها خلود غنام سبق 2019-11-06 وصف الباحث والكاتب السياسي الدكتور شاهر النهاري "اتفاق الرياض" بالخطوة الحقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن، وبأنه يوم أسود على الحوثي وإيران وسائر أذرعها ومحبيها، ممن يرون أن الدوائر السوداء المطبقة تدور عليهم اقتصادياً، وسياسياً.



وأضاف "النهاري" في تصريحه لـ"سبق" بأن عودة الأمن، ونبذ الطائفية، وعودة الحكومة المكونة من أربعة وعشرين جهة متضامنة، متحدة، يعتبر نصراً لكل يماني، وكل عربي أصيل، وهو ما جعل كثيراً من حكام الدول الخليجية والعربية، ومندوب هيئة الأمم المتحدة لليمن، يباركون تلك الخطوة، ويكبرونها بتوقيتها وضرورتها وشموليتها.



وختم بقوله: "كلنا مع اليمن، وشعبه، ومع التحرر من كل استعمار، والزمن في الرياض يشير إلى مستقبل جديد، ووحدة يمانية عظيمة، وعروبة حرة لا تقبل الذل.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 05:44 PM

"النهاري" لـ"سبق": اتفاق الرياض يوم أسود على إيران وأذرعها قال: خطوة حقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن





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وصف الباحث والكاتب السياسي الدكتور شاهر النهاري "اتفاق الرياض" بالخطوة الحقيقية نحو الحل السياسي واستقرار اليمن، وبأنه يوم أسود على الحوثي وإيران وسائر أذرعها ومحبيها، ممن يرون أن الدوائر السوداء المطبقة تدور عليهم اقتصادياً، وسياسياً.



وأضاف "النهاري" في تصريحه لـ"سبق" بأن عودة الأمن، ونبذ الطائفية، وعودة الحكومة المكونة من أربعة وعشرين جهة متضامنة، متحدة، يعتبر نصراً لكل يماني، وكل عربي أصيل، وهو ما جعل كثيراً من حكام الدول الخليجية والعربية، ومندوب هيئة الأمم المتحدة لليمن، يباركون تلك الخطوة، ويكبرونها بتوقيتها وضرورتها وشموليتها.



وختم بقوله: "كلنا مع اليمن، وشعبه، ومع التحرر من كل استعمار، والزمن في الرياض يشير إلى مستقبل جديد، ووحدة يمانية عظيمة، وعروبة حرة لا تقبل الذل.