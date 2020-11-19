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اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامجي (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي)

بمشاركة 35 من إعلاميي وإعلاميات مدينة الرياض

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أمس الأربعاء البرنامجين التدريبيين (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي) بمشاركة 35 إعلاميًا وإعلامية من أعضاء الاتحاد في مدينة الرياض اللذين انطلقا يوم الاثنين الماضي.

وقدم المحاضر خالد طاشكندي خلال البرنامج التدريبي (التحقيق الاستقصائي) عددًا من المحاور المهمة الخاصة بمهارات البحث والتحري الاستقصائي قبل وبعد بدء التحقيق وبناء المصادر والتثبت من صحة القصة الخبرية ومراعاة المعايير الخاصة بالتحقيق الصحفي والمعترف بها مهنيًا في وسائل الإعلام.

وحاضر في برنامج (الأنفوجرافيك الرياضي) المحاضر إبراهيم الطويهر الذي سلط الضوء على أهم عناصر صناعة تصميم الأنفوجرافيك وكيفية ترتيب البيانات وتقديمها للقارئ أو المتلقي.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي استأنف البرامج التدريبية (حضوريًا) من خلال برنامجي (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي)، إذ شهدت الفترة الماضية تقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية (عن بعد) والتي شارك فيها أكثر من 800 إعلامي وإعلامية منذ شهر إبريل الماضي.


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اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامجي (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي)
سبق

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أمس الأربعاء البرنامجين التدريبيين (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي) بمشاركة 35 إعلاميًا وإعلامية من أعضاء الاتحاد في مدينة الرياض اللذين انطلقا يوم الاثنين الماضي.

وقدم المحاضر خالد طاشكندي خلال البرنامج التدريبي (التحقيق الاستقصائي) عددًا من المحاور المهمة الخاصة بمهارات البحث والتحري الاستقصائي قبل وبعد بدء التحقيق وبناء المصادر والتثبت من صحة القصة الخبرية ومراعاة المعايير الخاصة بالتحقيق الصحفي والمعترف بها مهنيًا في وسائل الإعلام.

وحاضر في برنامج (الأنفوجرافيك الرياضي) المحاضر إبراهيم الطويهر الذي سلط الضوء على أهم عناصر صناعة تصميم الأنفوجرافيك وكيفية ترتيب البيانات وتقديمها للقارئ أو المتلقي.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي استأنف البرامج التدريبية (حضوريًا) من خلال برنامجي (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي)، إذ شهدت الفترة الماضية تقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية (عن بعد) والتي شارك فيها أكثر من 800 إعلامي وإعلامية منذ شهر إبريل الماضي.


19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
01:33 AM

اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامجي (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي)

بمشاركة 35 من إعلاميي وإعلاميات مدينة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أمس الأربعاء البرنامجين التدريبيين (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي) بمشاركة 35 إعلاميًا وإعلامية من أعضاء الاتحاد في مدينة الرياض اللذين انطلقا يوم الاثنين الماضي.

وقدم المحاضر خالد طاشكندي خلال البرنامج التدريبي (التحقيق الاستقصائي) عددًا من المحاور المهمة الخاصة بمهارات البحث والتحري الاستقصائي قبل وبعد بدء التحقيق وبناء المصادر والتثبت من صحة القصة الخبرية ومراعاة المعايير الخاصة بالتحقيق الصحفي والمعترف بها مهنيًا في وسائل الإعلام.

وحاضر في برنامج (الأنفوجرافيك الرياضي) المحاضر إبراهيم الطويهر الذي سلط الضوء على أهم عناصر صناعة تصميم الأنفوجرافيك وكيفية ترتيب البيانات وتقديمها للقارئ أو المتلقي.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي استأنف البرامج التدريبية (حضوريًا) من خلال برنامجي (التحقيق الاستقصائي) و (الأنفوجرافيك الرياضي)، إذ شهدت الفترة الماضية تقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية (عن بعد) والتي شارك فيها أكثر من 800 إعلامي وإعلامية منذ شهر إبريل الماضي.


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