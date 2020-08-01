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"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

أفريقيا تسجل 900 ألف إصابة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات ارتفع ليصل إلى 19.310

تجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لا تزال من ضمن أقل قارات العالم تأثراً بالجائحة.

ووفقًا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908.931 إصابة.

وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع ليصل إلى 19310.

فيروس كورونا الجديد

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أفريقيا تسجل 900 ألف إصابة بـ"كورونا"
سبق

تجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لا تزال من ضمن أقل قارات العالم تأثراً بالجائحة.

ووفقًا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908.931 إصابة.

وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع ليصل إلى 19310.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
03:10 PM

أفريقيا تسجل 900 ألف إصابة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات ارتفع ليصل إلى 19.310

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لا تزال من ضمن أقل قارات العالم تأثراً بالجائحة.

ووفقًا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908.931 إصابة.

وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع ليصل إلى 19310.

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