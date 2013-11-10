اقتصادي يكشف السعر المتوقع لسهم "أرامكو" ويؤكد: الثقة عالية بالأرباح

قال: أنصح جميع الأفراد بالاكتتاب في الأسهم بـ 200 سهم فأكثر

أكد الكاتب الاقتصادي والسياسي محمد نافع أن الثقة مرتفعة جداً بشركة "أرامكو" السعودية، وهو الأمر الذي يجعل الإقبال على أسهمها كبيراً على المستوى المحلي والعالمي، وقدم عدداً من النصائح للأفراد الذين يرغبون بالاكتتاب لدى الشركة.

وقال "نافع": إن "توقعاته بعد عملية حسابية لقيمة ٢٪؜ من أسهم أرامكو، تشير إلى أن سعر السهم لن يقل عن ٤٠ ريالاً، إلا أنه بين أن ذلك قابل للتغير؛ كون سعر السهم مرتبطاً بالقيمة السوقية للشركة".

ونصح الكاتب جميع الأفراد الاكتتاب في الأسهم بـ ٢٠٠ سهم أو أكثر، نظراً لأن الشركة ذات موثوقية عالية والإقبال سيكون عليها كبيراً جداً، مقدماً نصائحه بالمحافظة على الأسهم وعدم بيعها وجعلها كاستثمار مستدام يسهم في زيادة دخل المكتتب من الأرباح، وقراءة العقود قبل أي اكتتاب، وكذلك عدم المجازفة والتضييق على النفس مادياً.

وبين أن نجاح الاكتتاب في سوق تداول المحلية يحفز السوق العالمية للإقبال على اكتتاب شركة أرامكو السعودية، وأن طرح الأسهم الأولى بالسعودية هو حافز كبير لتحقيق ربحية جيدة للمكتتبين كي يكون مشجعاً للطرح الآخر، والمتوقع يكون خارج الوطن في أحد البورصات العالمية.



