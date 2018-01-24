"بنان الملق" أول مديرة عامة بالخطوط السعودية

أصدرت الخطوط السعودية قراراً إدارياً بتعيين بنان بنت سعود الملق على وظيفة مدير عام التطبيقات الرقمية، وبذلك تكون بنان أول مديرة عامة بالخطوط السعودية.

ويذكر أن الخطوط السعودية داعم مهم لتوظيف السعوديين حيث نسب السعودة فيها تصل إلى 100% في كثير من قطاعات المؤسسة، إضافة لشراكتها مع وزارة التعليم لابتعاث 5000 طالب وطالبة لدراسة مختلف تخصصات الطيران.