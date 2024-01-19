أمير الجوف يستعرض مع "المديفر" المشروعات الصناعية بالمنطقة

وجه بتقديم التسهيلات والدعم لتنمية ودفع عجلة الاستثمارات التعدينية

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم؛ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه عدد من المستشارين ومسؤولي الوزارة.



واستُعرض خلال الاستقبال العديد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشروعات والخدمات المقدمة في منطقة الجوف، وتقديم التسهيلات الخاصة بإجراءات استخراج وتجديد التصاريح التعدينية وتنشيط المشروعات الاستثمارية من قبل الوزارة، وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة.



كما شاهد أمير الجوف عرضًا مرئيًّا من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن المواقع والتجمعات التعدينية في المنطقة، والمعادن التي تشتهر بها منطقة الجوف وكيفية الاستفادة منها.



وفي نهاية اللقاء تطلّع أمير المنطقة لتقديم التسهيلات والدعم لتنمية ودفع عجلة الاستثمارات التعدينية التي تعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها؛ لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية.