"آل الشيخ" لمفحِّط انقلبت مركبته: "لو نجحت كان وجهنا لك دعوة في موسم الرياض"

تفحيطه تسبب في تعريض نفسه ورواد المتنزه للخطر دون أدنى إحساس منه بالمسؤولية

علّق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ‏عبر حسابه الشخصي بتويتر على مقطع فيديو، أظهر مواطنًا يستعرض بمركبته المعدلة، ما نتج منه انقلاب المركبة، وقال له "لو نجحت كنا وجّهنا لك دعوة في موسم الرياض".

جاء ذلك إثر نشر "سبق" تفاصيل الحادثة بعنوان (شاهد في رابغ.. قائد مركبة يحول متنزه "الحضاري" لساحة تفحيط.. ومطالبات بحلول)، وذلك بعد أن وثَّق مواطن بمقطع فيديو من جواله ممارسة قائد المركبة المعدلة برفقة شخص آخر التفحيط في متنزه الحضاري بمحافظة رابغ؛ ما نتج منه انقلابه معرِّضًا نفسه ورواد المتنزه للخطر دون أدنى إحساس منه بالمسؤولية.

ومن جانبهم، طالب عدد من المواطنين في محافظة رابغ بإيجاد حلول فورية لظاهرة المفحطين التي انتشرت مؤخرًا بين المراهقين دون مراعاة منهم للعواقب.