مشرف كليات جامعة "سطام" بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية

وطريقة توزيع الطلاب وانتظامهم في مقاعدهم

تابع المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، خلال جولة ميدانية له اليوم الأحد، بداية أعمال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

وتفقد "الكبيري" خلال جولته على قاعات الاختبارات بكليات الجامعية، طريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وأداء اللجان، وجداول الاختبارات، وأسئلة المواد الدراسية.

وثمن في الوقت نفسه جهود لجان الاختبارات والمراقبين، وحُسن التنظيم والمتابعة، الذي أسهم بدوره في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لتأدية اختباراتهم.