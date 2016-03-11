ضمن المرحلة السادسة.. إزالة 114 عقاراً بنكاسة مكة عقب فصل الخدمات
بهدف إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة
بدأت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم فعلياً بإزالة 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة لمشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة بعد أن تم الانتهاء من فصل الخدمات عن العقارات.
ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الأربعة عشر المعتمدة ما زالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وأن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة بلغت حدود 600 عقاراً.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تعقد اجتماعات متواصله لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.
وأضاف "كعكي" يهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.
ضمن المرحلة السادسة.. إزالة 114 عقاراً بنكاسة مكة عقب فصل الخدمات
هادي العصيميسبق2020-03-11
بدأت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم فعلياً بإزالة 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة لمشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة بعد أن تم الانتهاء من فصل الخدمات عن العقارات.
ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الأربعة عشر المعتمدة ما زالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وأن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة بلغت حدود 600 عقاراً.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تعقد اجتماعات متواصله لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.
وأضاف "كعكي" يهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:02 PM
ضمن المرحلة السادسة.. إزالة 114 عقاراً بنكاسة مكة عقب فصل الخدمات
بهدف إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة
بدأت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم فعلياً بإزالة 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة لمشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة بعد أن تم الانتهاء من فصل الخدمات عن العقارات.
ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الأربعة عشر المعتمدة ما زالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وأن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة بلغت حدود 600 عقاراً.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تعقد اجتماعات متواصله لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.
وأضاف "كعكي" يهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.