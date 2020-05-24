النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

ليصل إجمالي الإصابات إلى 7429

سجّلت المغرب اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7429.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 198، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4686 بعد تعافي 48 شخصاً، في حين استبعدت 134698 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
سبق

سجّلت المغرب اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7429.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 198، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4686 بعد تعافي 48 شخصاً، في حين استبعدت 134698 حالة بعد الكشف المخبري.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:19 PM

المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

ليصل إجمالي الإصابات إلى 7429

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
242

سجّلت المغرب اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7429.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 198، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4686 بعد تعافي 48 شخصاً، في حين استبعدت 134698 حالة بعد الكشف المخبري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,482
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,553

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة