أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أنه عقد اليوم اجتماعاً "استثنائيًا" مع زملائه وزراء التجارة بمجلس التعاون عبر "الاتصال المرئي" لمواجهة جائحة "فيروس كورونا". وقال الوزير القصبي في حسابه عبر تويتر: "ناقشنا وفرة السلع الأساسية لدول المجلس، وانسيابية انتقالها بين دولنا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس".

"القصبي" يناقش مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون وفرة السلع الأساسية عبدالله الراجحي سبق 2020-04-02 أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أنه عقد اليوم اجتماعاً "استثنائيًا" مع زملائه وزراء التجارة بمجلس التعاون عبر "الاتصال المرئي" لمواجهة جائحة "فيروس كورونا".



وقال الوزير القصبي في حسابه عبر تويتر: "ناقشنا وفرة السلع الأساسية لدول المجلس، وانسيابية انتقالها بين دولنا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس".

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 06:16 PM

"القصبي" يناقش مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون وفرة السلع الأساسية في اجتماع استثنائي اليوم عبر الاتصال المرئي





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أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أنه عقد اليوم اجتماعاً "استثنائيًا" مع زملائه وزراء التجارة بمجلس التعاون عبر "الاتصال المرئي" لمواجهة جائحة "فيروس كورونا".



وقال الوزير القصبي في حسابه عبر تويتر: "ناقشنا وفرة السلع الأساسية لدول المجلس، وانسيابية انتقالها بين دولنا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس".