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بالصور.. "سبق" ترصد تطبيق إجراءات "كورونا" على محال القنفذة وعقاب المخالفين

"الزبيدي": مستمرون في الجولات الميدانية لتطبيق النظام ونسعد باستقبال البلاغات

ضمن جهود بلدية محافظة القنفذة لتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، تُواصل فِرَق الرقابة الصحية جولاتها الميدانية على المحلات التجارية؛ للإشراف على سير الأعمال والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن، والتأكيد على النظافة والتعقيم، بالإضافة لاستمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المحلات بمركز أحد بني زيد، وتطبيق النظام بحق المخالفين، وكذلك استمرار الجولات الرقابية على سوق السمك، شملت إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق النظام بحق المخالفين.

من جانبه، أكد متحدث بلدية محافظة القنفذة صالح الزبيدي وحسب توجيهات رئيس البلدية المهندس سعيد الغامدي، أن الأعمال الرقابية -على مدار الساعة- مستمرة لتطبيق النظام بحق كل مخالف؛ مؤكدًا سعادته وجميع منسوبي البلدية باستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين على حد سواء عبر منصة بلدي (940) على مدار الساعة.

بلدية محافظة القنفذة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "سبق" ترصد تطبيق إجراءات "كورونا" على محال القنفذة وعقاب المخالفين
سبق

ضمن جهود بلدية محافظة القنفذة لتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، تُواصل فِرَق الرقابة الصحية جولاتها الميدانية على المحلات التجارية؛ للإشراف على سير الأعمال والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن، والتأكيد على النظافة والتعقيم، بالإضافة لاستمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المحلات بمركز أحد بني زيد، وتطبيق النظام بحق المخالفين، وكذلك استمرار الجولات الرقابية على سوق السمك، شملت إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق النظام بحق المخالفين.

من جانبه، أكد متحدث بلدية محافظة القنفذة صالح الزبيدي وحسب توجيهات رئيس البلدية المهندس سعيد الغامدي، أن الأعمال الرقابية -على مدار الساعة- مستمرة لتطبيق النظام بحق كل مخالف؛ مؤكدًا سعادته وجميع منسوبي البلدية باستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين على حد سواء عبر منصة بلدي (940) على مدار الساعة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
03:42 PM

بالصور.. "سبق" ترصد تطبيق إجراءات "كورونا" على محال القنفذة وعقاب المخالفين

"الزبيدي": مستمرون في الجولات الميدانية لتطبيق النظام ونسعد باستقبال البلاغات

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علي السحاري - القنفذة
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4,797

ضمن جهود بلدية محافظة القنفذة لتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، تُواصل فِرَق الرقابة الصحية جولاتها الميدانية على المحلات التجارية؛ للإشراف على سير الأعمال والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن، والتأكيد على النظافة والتعقيم، بالإضافة لاستمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المحلات بمركز أحد بني زيد، وتطبيق النظام بحق المخالفين، وكذلك استمرار الجولات الرقابية على سوق السمك، شملت إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق النظام بحق المخالفين.

من جانبه، أكد متحدث بلدية محافظة القنفذة صالح الزبيدي وحسب توجيهات رئيس البلدية المهندس سعيد الغامدي، أن الأعمال الرقابية -على مدار الساعة- مستمرة لتطبيق النظام بحق كل مخالف؛ مؤكدًا سعادته وجميع منسوبي البلدية باستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين على حد سواء عبر منصة بلدي (940) على مدار الساعة.

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