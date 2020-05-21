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عُرِف بحزمه وخطبه البليغة.. من هو "بن زاحم" إمام الحرم النبوي قبل 52 عامًا

دارة المؤسس: لديه العديد من المؤلفات العلمية وتوفي في المدينة المنورة عام 1423هـ

تُواصل "دارة الملك عبدالعزيز" تسليطها الضوء على لمحات تعريفية من حياة أبرز أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، لاسيما من عاصر عهد الملك المؤسس، وودّع الدنيا مُخلدًا خلفه صوتًا شجيًا لا يزال يُتلى ويتردّد في الأذهان.

وقالت في مقطعٍ مرئي نشرته عبر منصتها الاجتماعية "انستجرام": قبل 91 عامًا وُلِد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب بن زاحم، في قرية القصب بالوشم، عام 1350هـ / 1931م، وعُرِف بحزمه في قضائه وخطبه البليغة".

وأضافت: "تولى رئاسة محكمة مدينة حائل عام 1380هـ/1960م، ومحكمة المدينة المنورة عام 1416هـ/1995م، وحصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة عام 1378هـ /1958م، وتولى إمامة وخطابة المسجد النبوي عام 1389هـ/ 1969م، ولديه العديد من المؤلفات العلمية، وتوفي – رحمه الله - في المدينة المنورة عام 1423هـ/2002م".

يُشار إلى أن "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخيًّا مُنوّعًا؛ عبر منصتها الاجتماعية "انستجرام"، وتنشر العديد من الصور والقصص النادرة للملك المؤسس – طيّب الله ثراه - وتستعرض سِير أئمة الحرمين المعاصرين، وأهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعضًا من لمحات الشخصيات المعاصرة.

https://twitter.com/Darahfoundation/status/1263107211993116673

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عُرِف بحزمه وخطبه البليغة.. من هو "بن زاحم" إمام الحرم النبوي قبل 52 عامًا
سبق

تُواصل "دارة الملك عبدالعزيز" تسليطها الضوء على لمحات تعريفية من حياة أبرز أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، لاسيما من عاصر عهد الملك المؤسس، وودّع الدنيا مُخلدًا خلفه صوتًا شجيًا لا يزال يُتلى ويتردّد في الأذهان.

وقالت في مقطعٍ مرئي نشرته عبر منصتها الاجتماعية "انستجرام": قبل 91 عامًا وُلِد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب بن زاحم، في قرية القصب بالوشم، عام 1350هـ / 1931م، وعُرِف بحزمه في قضائه وخطبه البليغة".

وأضافت: "تولى رئاسة محكمة مدينة حائل عام 1380هـ/1960م، ومحكمة المدينة المنورة عام 1416هـ/1995م، وحصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة عام 1378هـ /1958م، وتولى إمامة وخطابة المسجد النبوي عام 1389هـ/ 1969م، ولديه العديد من المؤلفات العلمية، وتوفي – رحمه الله - في المدينة المنورة عام 1423هـ/2002م".

يُشار إلى أن "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخيًّا مُنوّعًا؛ عبر منصتها الاجتماعية "انستجرام"، وتنشر العديد من الصور والقصص النادرة للملك المؤسس – طيّب الله ثراه - وتستعرض سِير أئمة الحرمين المعاصرين، وأهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعضًا من لمحات الشخصيات المعاصرة.

https://twitter.com/Darahfoundation/status/1263107211993116673

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:07 PM

عُرِف بحزمه وخطبه البليغة.. من هو "بن زاحم" إمام الحرم النبوي قبل 52 عامًا

دارة المؤسس: لديه العديد من المؤلفات العلمية وتوفي في المدينة المنورة عام 1423هـ

A A A
عمر السبيعي - الرياض
1
13,818

تُواصل "دارة الملك عبدالعزيز" تسليطها الضوء على لمحات تعريفية من حياة أبرز أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، لاسيما من عاصر عهد الملك المؤسس، وودّع الدنيا مُخلدًا خلفه صوتًا شجيًا لا يزال يُتلى ويتردّد في الأذهان.

وقالت في مقطعٍ مرئي نشرته عبر منصتها الاجتماعية "انستجرام": قبل 91 عامًا وُلِد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب بن زاحم، في قرية القصب بالوشم، عام 1350هـ / 1931م، وعُرِف بحزمه في قضائه وخطبه البليغة".

وأضافت: "تولى رئاسة محكمة مدينة حائل عام 1380هـ/1960م، ومحكمة المدينة المنورة عام 1416هـ/1995م، وحصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة عام 1378هـ /1958م، وتولى إمامة وخطابة المسجد النبوي عام 1389هـ/ 1969م، ولديه العديد من المؤلفات العلمية، وتوفي – رحمه الله - في المدينة المنورة عام 1423هـ/2002م".

يُشار إلى أن "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخيًّا مُنوّعًا؛ عبر منصتها الاجتماعية "انستجرام"، وتنشر العديد من الصور والقصص النادرة للملك المؤسس – طيّب الله ثراه - وتستعرض سِير أئمة الحرمين المعاصرين، وأهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعضًا من لمحات الشخصيات المعاصرة.

https://twitter.com/Darahfoundation/status/1263107211993116673

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