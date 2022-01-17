"الغبيوي" يحتفل بزواجه في الرياض

احتفل الملازم أول طيار مالك عبدالرحمن بن غائب الغبيوي، بزواجه، مساء أمس، من كريمة الشيخ محمد بن فالح بن بريكان السبيعي، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء.
"سبق" تتمنى للعروسين السعادة والتوفيق.
احتفل الملازم أول طيار مالك عبدالرحمن بن غائب الغبيوي، بزواجه، مساء أمس، من كريمة الشيخ محمد بن فالح بن بريكان السبيعي، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء.
"سبق" تتمنى للعروسين السعادة والتوفيق.الغبيوي يحتفل بزواجه
احتفل الملازم أول طيار مالك عبدالرحمن بن غائب الغبيوي، بزواجه، مساء أمس، من كريمة الشيخ محمد بن فالح بن بريكان السبيعي، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء.
"سبق" تتمنى للعروسين السعادة والتوفيق.
احتفل الملازم أول طيار مالك عبدالرحمن بن غائب الغبيوي، بزواجه، مساء أمس، من كريمة الشيخ محمد بن فالح بن بريكان السبيعي، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء.
"سبق" تتمنى للعروسين السعادة والتوفيق.