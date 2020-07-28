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"نمرح بحذر".. الجوف: "بلدية الناصفة" تقيم عددًا من الأنشطة الترفيهية

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كالتباعد الاجتماعي

ضِمن فعاليات الجوف الأولى، التي أطلقتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تحت شعار "نمرح بحذر"؛ وذلك بتوجيهات من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أقامت بلدية الناصفة بمقر حديقة الجبل بالناصفة، عددًا من البرامج الترفيهية والرياضية والفنية المنوعة؛ وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كالتباعد الاجتماعي بين الحضور، وارتداء الكمامة، وغيرها من الاحترازات التي تأتي وفقًا للتعليمات الصادرة والخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الفعاليات تشمل أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، كما أنها تتضمن حزمة من البرامج المنوعة، والتي تتناسب ومختلف الأعمار والفئات بالمجتمع، وتلبي كل الأذواق؛ كالأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية الهادفة؛ مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل البرامج والفعاليات للمواطنين والمقيمين؛ تحقيقًا لتوجيهات أمير المنطقة وتطلعاته.

فعاليات الجوف الأولى أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"نمرح بحذر".. الجوف: "بلدية الناصفة" تقيم عددًا من الأنشطة الترفيهية
سبق

ضِمن فعاليات الجوف الأولى، التي أطلقتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تحت شعار "نمرح بحذر"؛ وذلك بتوجيهات من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أقامت بلدية الناصفة بمقر حديقة الجبل بالناصفة، عددًا من البرامج الترفيهية والرياضية والفنية المنوعة؛ وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كالتباعد الاجتماعي بين الحضور، وارتداء الكمامة، وغيرها من الاحترازات التي تأتي وفقًا للتعليمات الصادرة والخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الفعاليات تشمل أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، كما أنها تتضمن حزمة من البرامج المنوعة، والتي تتناسب ومختلف الأعمار والفئات بالمجتمع، وتلبي كل الأذواق؛ كالأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية الهادفة؛ مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل البرامج والفعاليات للمواطنين والمقيمين؛ تحقيقًا لتوجيهات أمير المنطقة وتطلعاته.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
01:16 PM

"نمرح بحذر".. الجوف: "بلدية الناصفة" تقيم عددًا من الأنشطة الترفيهية

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كالتباعد الاجتماعي

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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ضِمن فعاليات الجوف الأولى، التي أطلقتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تحت شعار "نمرح بحذر"؛ وذلك بتوجيهات من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أقامت بلدية الناصفة بمقر حديقة الجبل بالناصفة، عددًا من البرامج الترفيهية والرياضية والفنية المنوعة؛ وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كالتباعد الاجتماعي بين الحضور، وارتداء الكمامة، وغيرها من الاحترازات التي تأتي وفقًا للتعليمات الصادرة والخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الفعاليات تشمل أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، كما أنها تتضمن حزمة من البرامج المنوعة، والتي تتناسب ومختلف الأعمار والفئات بالمجتمع، وتلبي كل الأذواق؛ كالأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية الهادفة؛ مؤكدًا حرص الأمانة على تقديم أفضل البرامج والفعاليات للمواطنين والمقيمين؛ تحقيقًا لتوجيهات أمير المنطقة وتطلعاته.

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