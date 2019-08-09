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"الجوازات" تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

غرامات مالية وصلت إلى 130 ألف ريال والسجن والتشهير

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ (7) قرارات إدارية بحق سبعة مواطنين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم: التشهير والسجن والغرامة المالية والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل؛ وذلك على النحو التالي:
1- معاقبة المخالف / عبدالله فيصل محمد السهلي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 80,000 ريال.
2- معاقبة المخالف / محمد فرج الله فرج الصاعدي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ريال.
3- معاقبة المخالف / سعد مجيديع حضاض بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ألف، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.
4- معاقبة المخالف / صالح محمد سويلم البلوي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 90,000 ريال.
5- معاقبة المخالف / هايل عبدالله مصلح العنزي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 130,000 ريال.
6- معاقبة المخالف / إبراهيم علاالله يحيى اليامي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال.
7- معاقبة المخالف / منصور محمد سليمان العازمي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 100,000 ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة؛ لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج
سبق

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ (7) قرارات إدارية بحق سبعة مواطنين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم: التشهير والسجن والغرامة المالية والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل؛ وذلك على النحو التالي:
1- معاقبة المخالف / عبدالله فيصل محمد السهلي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 80,000 ريال.
2- معاقبة المخالف / محمد فرج الله فرج الصاعدي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ريال.
3- معاقبة المخالف / سعد مجيديع حضاض بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ألف، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.
4- معاقبة المخالف / صالح محمد سويلم البلوي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 90,000 ريال.
5- معاقبة المخالف / هايل عبدالله مصلح العنزي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 130,000 ريال.
6- معاقبة المخالف / إبراهيم علاالله يحيى اليامي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال.
7- معاقبة المخالف / منصور محمد سليمان العازمي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 100,000 ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة؛ لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
07:43 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
11:00 PM

"الجوازات" تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

غرامات مالية وصلت إلى 130 ألف ريال والسجن والتشهير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ (7) قرارات إدارية بحق سبعة مواطنين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم: التشهير والسجن والغرامة المالية والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل؛ وذلك على النحو التالي:
1- معاقبة المخالف / عبدالله فيصل محمد السهلي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 80,000 ريال.
2- معاقبة المخالف / محمد فرج الله فرج الصاعدي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ريال.
3- معاقبة المخالف / سعد مجيديع حضاض بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ألف، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.
4- معاقبة المخالف / صالح محمد سويلم البلوي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 90,000 ريال.
5- معاقبة المخالف / هايل عبدالله مصلح العنزي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 130,000 ريال.
6- معاقبة المخالف / إبراهيم علاالله يحيى اليامي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال.
7- معاقبة المخالف / منصور محمد سليمان العازمي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 100,000 ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة؛ لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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