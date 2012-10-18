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"الأرصاد": سماء صحوة وغيوم على جازان وعسير والحدود الشمالية والجوف وتبوك

ضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مع فرصة لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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"الأرصاد": سماء صحوة وغيوم على جازان وعسير والحدود الشمالية والجوف وتبوك
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مع فرصة لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
08:09 AM

"الأرصاد": سماء صحوة وغيوم على جازان وعسير والحدود الشمالية والجوف وتبوك

ضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مع فرصة لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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