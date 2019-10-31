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في مباراة "دراماتيكية" مثيرة.. الهلال يتعثر بالتعادل أمام الفتح

تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام مضيفه الفتح بالتعادل الإيجابي 3/3 ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 20 نقطة فيما رفع الفتح رصيده إلى النقطة الخامسة.

بدأ الشوط الأول برغبة فتحاوية مبكرة في قص شريط المواجهة وحصل لأصحاب الضيافة ما أرادوا عندما تحصلوا على ركلة جزاء تقدم لتنفيذها مروان سعيد وأحرز الأسبقية لفريقه عند الدقيقة الثامنة، وعند الدقيقة 22 قام صالح الشهري بالضغط العالي على الكرة وتمكن من الحصول عليها خارج منطقة جزاء الفتح وسددها مباشرة مباغتاً الحارس "ماكسيم" ليحرز هدف التعادل لفريقه الهلال.

وعند الدقيقة 34 تلقى كارلوس ادواردو كرة عرضية من الجهة اليسرى سددها بقدمه اليمنى داخل الشباك محولاً تأخر فريقه بهدف لتقدم بهدفين لهدف لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

استمر التفوق الهلالي في الشوط الثاني بعد الذي ظهر عليه في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الأَول، إلى أن انخفض الرتم الهلالي ليحضر الفتح بهدف التعادل عند الدقيقة 77 عبر ميتشل تي فريدي، وعند الدقيقة 88 عاد ذات اللاعب ليحرز هدف التقدم لفريقه الفتح، ولكن الفرنسي "جوميز" لم يجعل هذه الفرحة تدوم طويلاً بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 95 لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لثلاثة.

الهلال الفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مباراة "دراماتيكية" مثيرة.. الهلال يتعثر بالتعادل أمام الفتح
سبق

تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام مضيفه الفتح بالتعادل الإيجابي 3/3 ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 20 نقطة فيما رفع الفتح رصيده إلى النقطة الخامسة.

بدأ الشوط الأول برغبة فتحاوية مبكرة في قص شريط المواجهة وحصل لأصحاب الضيافة ما أرادوا عندما تحصلوا على ركلة جزاء تقدم لتنفيذها مروان سعيد وأحرز الأسبقية لفريقه عند الدقيقة الثامنة، وعند الدقيقة 22 قام صالح الشهري بالضغط العالي على الكرة وتمكن من الحصول عليها خارج منطقة جزاء الفتح وسددها مباشرة مباغتاً الحارس "ماكسيم" ليحرز هدف التعادل لفريقه الهلال.

وعند الدقيقة 34 تلقى كارلوس ادواردو كرة عرضية من الجهة اليسرى سددها بقدمه اليمنى داخل الشباك محولاً تأخر فريقه بهدف لتقدم بهدفين لهدف لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

استمر التفوق الهلالي في الشوط الثاني بعد الذي ظهر عليه في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الأَول، إلى أن انخفض الرتم الهلالي ليحضر الفتح بهدف التعادل عند الدقيقة 77 عبر ميتشل تي فريدي، وعند الدقيقة 88 عاد ذات اللاعب ليحرز هدف التقدم لفريقه الفتح، ولكن الفرنسي "جوميز" لم يجعل هذه الفرحة تدوم طويلاً بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 95 لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لثلاثة.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:25 PM

في مباراة "دراماتيكية" مثيرة.. الهلال يتعثر بالتعادل أمام الفتح

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
22
4,379

تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام مضيفه الفتح بالتعادل الإيجابي 3/3 ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 20 نقطة فيما رفع الفتح رصيده إلى النقطة الخامسة.

بدأ الشوط الأول برغبة فتحاوية مبكرة في قص شريط المواجهة وحصل لأصحاب الضيافة ما أرادوا عندما تحصلوا على ركلة جزاء تقدم لتنفيذها مروان سعيد وأحرز الأسبقية لفريقه عند الدقيقة الثامنة، وعند الدقيقة 22 قام صالح الشهري بالضغط العالي على الكرة وتمكن من الحصول عليها خارج منطقة جزاء الفتح وسددها مباشرة مباغتاً الحارس "ماكسيم" ليحرز هدف التعادل لفريقه الهلال.

وعند الدقيقة 34 تلقى كارلوس ادواردو كرة عرضية من الجهة اليسرى سددها بقدمه اليمنى داخل الشباك محولاً تأخر فريقه بهدف لتقدم بهدفين لهدف لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

استمر التفوق الهلالي في الشوط الثاني بعد الذي ظهر عليه في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الأَول، إلى أن انخفض الرتم الهلالي ليحضر الفتح بهدف التعادل عند الدقيقة 77 عبر ميتشل تي فريدي، وعند الدقيقة 88 عاد ذات اللاعب ليحرز هدف التقدم لفريقه الفتح، ولكن الفرنسي "جوميز" لم يجعل هذه الفرحة تدوم طويلاً بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 95 لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لثلاثة.

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