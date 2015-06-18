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"مجلس الأمن" يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي

شدد على ضرورة مساءلة مرتكبيها ومموليها

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية، والذي أسفر عن إصابة (26) مدنياً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن ذلك الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل، يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وشدد المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجلس الأمن" يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي
سبق

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية، والذي أسفر عن إصابة (26) مدنياً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن ذلك الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل، يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وشدد المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
12:03 AM

"مجلس الأمن" يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها الدولي

شدد على ضرورة مساءلة مرتكبيها ومموليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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2,800

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية، والذي أسفر عن إصابة (26) مدنياً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن ذلك الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل، يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وشدد المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها.

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