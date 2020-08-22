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الأردن يتجه إلى فرض حظر شامل في مناطق تصاعد إصابات "كورونا"

لإعطاء فرصة لفرق التقصّي الوبائي لأخذ العيّنات من السكان

أعلن مسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة الأردنية، عدنان إسحق، اليوم السبت، أن الحكومة حدّدت معايير جديدة للتعامل مع الحالة الوبائية في البلاد.

وقال "إسحق": المعايير الجديدة تخص المحافظات أو الألوية أو المناطق أو الأحياء، حتى لا تتم العودة إلى الحظر الشامل في الأردن، بل الحظر الجزئي.

وأضاف وفقاً لـ"روسيا اليوم": فرض حظر شامل على منطقة سيعتمد على أعداد الإصابات المسجلة والمخالطين، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسكان المنطقة.

وأشار المسؤول الأردني إلى أنه سيتم فرض حظر شامل في المناطق التي تسجل بها إصابات كبيرة، لإعطاء فرصة لفرق التقصّي الوبائي لأخذ عيّنات من سكان المنطقة.

وأردف "إسحق": بموجب المعايير الجديدة، سينال كل منطقة نتيجة أكثر من 7 نقاط سيفرض الحظر عليها.

ووصف الوضع الوبائي في الأردن بـ"المقلق"، مشيراً إلى أن فرق التقصّي الوبائي تتوسّع في أخذ العيّنات.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن يتجه إلى فرض حظر شامل في مناطق تصاعد إصابات "كورونا"
سبق

أعلن مسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة الأردنية، عدنان إسحق، اليوم السبت، أن الحكومة حدّدت معايير جديدة للتعامل مع الحالة الوبائية في البلاد.

وقال "إسحق": المعايير الجديدة تخص المحافظات أو الألوية أو المناطق أو الأحياء، حتى لا تتم العودة إلى الحظر الشامل في الأردن، بل الحظر الجزئي.

وأضاف وفقاً لـ"روسيا اليوم": فرض حظر شامل على منطقة سيعتمد على أعداد الإصابات المسجلة والمخالطين، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسكان المنطقة.

وأشار المسؤول الأردني إلى أنه سيتم فرض حظر شامل في المناطق التي تسجل بها إصابات كبيرة، لإعطاء فرصة لفرق التقصّي الوبائي لأخذ عيّنات من سكان المنطقة.

وأردف "إسحق": بموجب المعايير الجديدة، سينال كل منطقة نتيجة أكثر من 7 نقاط سيفرض الحظر عليها.

ووصف الوضع الوبائي في الأردن بـ"المقلق"، مشيراً إلى أن فرق التقصّي الوبائي تتوسّع في أخذ العيّنات.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
12:16 PM

الأردن يتجه إلى فرض حظر شامل في مناطق تصاعد إصابات "كورونا"

لإعطاء فرصة لفرق التقصّي الوبائي لأخذ العيّنات من السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول ملف "كورونا" في وزارة الصحة الأردنية، عدنان إسحق، اليوم السبت، أن الحكومة حدّدت معايير جديدة للتعامل مع الحالة الوبائية في البلاد.

وقال "إسحق": المعايير الجديدة تخص المحافظات أو الألوية أو المناطق أو الأحياء، حتى لا تتم العودة إلى الحظر الشامل في الأردن، بل الحظر الجزئي.

وأضاف وفقاً لـ"روسيا اليوم": فرض حظر شامل على منطقة سيعتمد على أعداد الإصابات المسجلة والمخالطين، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسكان المنطقة.

وأشار المسؤول الأردني إلى أنه سيتم فرض حظر شامل في المناطق التي تسجل بها إصابات كبيرة، لإعطاء فرصة لفرق التقصّي الوبائي لأخذ عيّنات من سكان المنطقة.

وأردف "إسحق": بموجب المعايير الجديدة، سينال كل منطقة نتيجة أكثر من 7 نقاط سيفرض الحظر عليها.

ووصف الوضع الوبائي في الأردن بـ"المقلق"، مشيراً إلى أن فرق التقصّي الوبائي تتوسّع في أخذ العيّنات.

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