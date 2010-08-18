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كمين ينتهي بضبط وافد يُورّد منتجات مقلدة.. حقائب وعطور بأسماء مشروبات كحولية وخادشة للحياء

نفّذته الفرق الرقابية بالتجارة.. يحمل إقامة منتهية ويسوّقها للمحال وتمت مصادرة وإتلاف المنتجات

‬ضبطت وزارة التجارة وافدًا عربيًا، يقوم بتسويق منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة لمحال تجارية وبسطات في أحد الأسواق الشعبية شرق مدينة الرياض، تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات المقلدة.

وقامت الفرق الرقابية وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني، وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري بإعداد كمين محكم، تم خلالها ضبط الوافد وهو يقوم بتسويق المنتجات المقلدة للمحال التجارية، واتضح أنه يحمل إقامة منتهية منذ العام 1437هـ، كما تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة التي شملت حقائب نسائية وعطوراً تحمل أسماء مشروبات كحولية وأسماء خادشة للحياء، وتسليم الوافد للجهات الأمنية.

وأكدت وزارة التجارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهامها بمراقبة المنشآت التجارية، والتحقق من نظامية أعمالها، والتزامها بأنظمة الوزارة، بالإضافة لعمليات الرصد والتحري الاستباقية، مشددة على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت، حاثة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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كمين ينتهي بضبط وافد يُورّد منتجات مقلدة.. حقائب وعطور بأسماء مشروبات كحولية وخادشة للحياء
سبق

‬ضبطت وزارة التجارة وافدًا عربيًا، يقوم بتسويق منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة لمحال تجارية وبسطات في أحد الأسواق الشعبية شرق مدينة الرياض، تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات المقلدة.

وقامت الفرق الرقابية وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني، وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري بإعداد كمين محكم، تم خلالها ضبط الوافد وهو يقوم بتسويق المنتجات المقلدة للمحال التجارية، واتضح أنه يحمل إقامة منتهية منذ العام 1437هـ، كما تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة التي شملت حقائب نسائية وعطوراً تحمل أسماء مشروبات كحولية وأسماء خادشة للحياء، وتسليم الوافد للجهات الأمنية.

وأكدت وزارة التجارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهامها بمراقبة المنشآت التجارية، والتحقق من نظامية أعمالها، والتزامها بأنظمة الوزارة، بالإضافة لعمليات الرصد والتحري الاستباقية، مشددة على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت، حاثة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
03:16 PM

كمين ينتهي بضبط وافد يُورّد منتجات مقلدة.. حقائب وعطور بأسماء مشروبات كحولية وخادشة للحياء

نفّذته الفرق الرقابية بالتجارة.. يحمل إقامة منتهية ويسوّقها للمحال وتمت مصادرة وإتلاف المنتجات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ضبطت وزارة التجارة وافدًا عربيًا، يقوم بتسويق منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة لمحال تجارية وبسطات في أحد الأسواق الشعبية شرق مدينة الرياض، تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات المقلدة.

وقامت الفرق الرقابية وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني، وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري بإعداد كمين محكم، تم خلالها ضبط الوافد وهو يقوم بتسويق المنتجات المقلدة للمحال التجارية، واتضح أنه يحمل إقامة منتهية منذ العام 1437هـ، كما تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة التي شملت حقائب نسائية وعطوراً تحمل أسماء مشروبات كحولية وأسماء خادشة للحياء، وتسليم الوافد للجهات الأمنية.

وأكدت وزارة التجارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهامها بمراقبة المنشآت التجارية، والتحقق من نظامية أعمالها، والتزامها بأنظمة الوزارة، بالإضافة لعمليات الرصد والتحري الاستباقية، مشددة على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت، حاثة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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