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للمرة الثانية.. مواطن ينقذ فريق شركة متعاقدة من الغرق بالمخواة

جرفتهم السيول فسارع بـ"شيول" في حضور الدفاع المدني

أنقذت شجاعة مواطن اليوم فريقًا لشركة متعاقدة مع إحدى الإدارات الحكومية بالباحة، من الموت غرقًا في سيول وادي نيرا بتهامة الباحة.

جاء ذلك أثناء محاولتهم عبور الوادي فجرفتهم السيول، فسارع المواطن "عباس" لإنقاذهم بـ"شيول"، في حضور الدفاع المدني وعدد من المواطنين.‬

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينقذ فيها مواطن بـ"شيول" محتجزين في سيول المخواة خلال أسبوع بعد رجلَي الأمن اللذين أنقذا مسنين، وكرمهما أمير الباحة اليوم ومدير الدفاع المدني يوم أمس.

المخواة سيول وادي نيرا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الثانية.. مواطن ينقذ فريق شركة متعاقدة من الغرق بالمخواة
سبق

أنقذت شجاعة مواطن اليوم فريقًا لشركة متعاقدة مع إحدى الإدارات الحكومية بالباحة، من الموت غرقًا في سيول وادي نيرا بتهامة الباحة.

جاء ذلك أثناء محاولتهم عبور الوادي فجرفتهم السيول، فسارع المواطن "عباس" لإنقاذهم بـ"شيول"، في حضور الدفاع المدني وعدد من المواطنين.‬

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينقذ فيها مواطن بـ"شيول" محتجزين في سيول المخواة خلال أسبوع بعد رجلَي الأمن اللذين أنقذا مسنين، وكرمهما أمير الباحة اليوم ومدير الدفاع المدني يوم أمس.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
06:13 PM

للمرة الثانية.. مواطن ينقذ فريق شركة متعاقدة من الغرق بالمخواة

جرفتهم السيول فسارع بـ"شيول" في حضور الدفاع المدني

A A A
عبدالعزيز الشهري - المخواة
6
7,204

أنقذت شجاعة مواطن اليوم فريقًا لشركة متعاقدة مع إحدى الإدارات الحكومية بالباحة، من الموت غرقًا في سيول وادي نيرا بتهامة الباحة.

جاء ذلك أثناء محاولتهم عبور الوادي فجرفتهم السيول، فسارع المواطن "عباس" لإنقاذهم بـ"شيول"، في حضور الدفاع المدني وعدد من المواطنين.‬

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينقذ فيها مواطن بـ"شيول" محتجزين في سيول المخواة خلال أسبوع بعد رجلَي الأمن اللذين أنقذا مسنين، وكرمهما أمير الباحة اليوم ومدير الدفاع المدني يوم أمس.

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