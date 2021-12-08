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أول صورة لمتحور "أوميكرون".. التُقطت باستخدام المجهر الإلكتروني

حويصلاتٌ تحتوي على جزيئات صغيرة سوداء على شكل أشواك

تَمَكن علماء كلية الطب بجامعة هونغ كونغ، بالتعاون مع خبراء في مجال الأمراض والفيروسات، من التقاط أول صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6)، بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، ونشروها بعد تكبيرها.

ونشر علماء الجامعة أول صورة للمتحور التُقطت باستخدام المجهر الإلكتروني.

وأوضح الباحثون -وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن وكالة نوفوستي للأنباء- أنه في حالة التكبير البسيط يُلاحَظ على الصورة تَلَف الخلايا مع حويصلات تحتوي على جزيئات فيروسية صغيرة سوداء اللون. وفي حالة التكبير العالية، تظهر في الصورة جزيئات الفيروس على شكل أشواك إكليلية على سطحها.

وأصبح معلومًا في وقت سابق، أن علماء قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونغ كونغ، تمكنوا من عزل متحور "أوميكرون" من العينات السريرية؛ مما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاح مضاد لهذا المتحور.

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أول صورة لمتحور "أوميكرون".. التُقطت باستخدام المجهر الإلكتروني
سبق

تَمَكن علماء كلية الطب بجامعة هونغ كونغ، بالتعاون مع خبراء في مجال الأمراض والفيروسات، من التقاط أول صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6)، بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، ونشروها بعد تكبيرها.

ونشر علماء الجامعة أول صورة للمتحور التُقطت باستخدام المجهر الإلكتروني.

وأوضح الباحثون -وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن وكالة نوفوستي للأنباء- أنه في حالة التكبير البسيط يُلاحَظ على الصورة تَلَف الخلايا مع حويصلات تحتوي على جزيئات فيروسية صغيرة سوداء اللون. وفي حالة التكبير العالية، تظهر في الصورة جزيئات الفيروس على شكل أشواك إكليلية على سطحها.

وأصبح معلومًا في وقت سابق، أن علماء قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونغ كونغ، تمكنوا من عزل متحور "أوميكرون" من العينات السريرية؛ مما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاح مضاد لهذا المتحور.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:34 AM

أول صورة لمتحور "أوميكرون".. التُقطت باستخدام المجهر الإلكتروني

حويصلاتٌ تحتوي على جزيئات صغيرة سوداء على شكل أشواك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَمَكن علماء كلية الطب بجامعة هونغ كونغ، بالتعاون مع خبراء في مجال الأمراض والفيروسات، من التقاط أول صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6)، بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد، ونشروها بعد تكبيرها.

ونشر علماء الجامعة أول صورة للمتحور التُقطت باستخدام المجهر الإلكتروني.

وأوضح الباحثون -وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن وكالة نوفوستي للأنباء- أنه في حالة التكبير البسيط يُلاحَظ على الصورة تَلَف الخلايا مع حويصلات تحتوي على جزيئات فيروسية صغيرة سوداء اللون. وفي حالة التكبير العالية، تظهر في الصورة جزيئات الفيروس على شكل أشواك إكليلية على سطحها.

وأصبح معلومًا في وقت سابق، أن علماء قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونغ كونغ، تمكنوا من عزل متحور "أوميكرون" من العينات السريرية؛ مما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاح مضاد لهذا المتحور.

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